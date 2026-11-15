“ChatGpt e prosecco”, la soffiata che imbarazza Dowing Street

Un articolo del Daily Mail alimenta la polemica nel Regno Unito sul premier Andy Burnham

Polemica in Gran Bretagna sull’uso dell’Intelligenza artificiale (e non solo...) nella comunicazione politica e istituzionale. Nel mirino il primo ministro, ma anche ChatGPT e il prosecco... Perché sono questi gli ‘ingredienti’ che un collaboratore di Downing Street, autore di discorsi, sarebbe stato sorpreso a ‘utilizzare’ mentre preparava dichiarazioni sul costo della vita per il premier Andy Burnham. Lo rivela il Daily Mail, secondo cui sarebbe accaduto tutto venerdì, sul treno delle 17.03 da Londra Euston a Holyhead, quando un passeggero avrebbe scoperto che il consulente stava mettendo a punto l’intervento con l’aiuto dell’assistente IA. E, si legge, forse per rendere più ‘emotive’ le dichiarazioni del premier, sorseggiava un prosecco mentre ‘rifiniva’ il discorso che Burnham avrebbe pronunciato all’appuntamento di ieri a Llandudno.

Segno dei tempi, quello indicato dall’articolo di colore che dà la stura alla polemica. “Deve essere un lavoro che mette sete scrivere discorsi per Burnham - ha commentato Lee Anderson di Reform UK -. I suoi socialisti amanti delle bollicine non hanno alcun piano per affrontare la crisi del costo della vita”. E ancora: “È un primo ministro artificiale che non ha la minima idea di cosa creda o di cosa stia facendo”.

Ancora, continua il giornale, che pubblica alcune foto ma non il nome del collaboratore sotto accusa, durante il lavoro sul discorso l’uomo sarebbe stato visto consultare ChatGPT per trovare il modo di migliorare un passaggio con riferimenti a Margaret Thatcher e anche per mettere in ordine alcuni riferimenti al costo della vita, mentre lavorava sul treno. Da Downing Street fanno invece notare che il premier “scrive la maggior parte dei suoi interventi e non c’è stata un’eccezione”.