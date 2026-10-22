Hamas non depone le armi e minaccia Israele: “Pronto un altro 7 ottobre”

Il gruppo terroristico di Hamas ha trasmesso a Israele un messaggio “insolito per la sua franchezza e immediatezza”, in cui minaccia di sferrare un nuovo pogrom come quello del 7 ottobre 2023. Lo riporta il quotidiano Ynet, che sostiene di aver visionato un documento consegnato dai vertici di Hamas a Ramiz Alakbarov, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Palestina, nel corso di un sopralluogo nella Striscia di Gaza della scorsa settimana. Il giornale aggiunge che Alakbarov avrebbe poi consegnato il testo al coordinatore israeliano, il generale Yoram Halevi.

Un’informazione, questa, che fa il paio con le info condivise fra Israele e Usa secondo cui Hamas non solo non ha intenzione di disarmarsi, ma si sta preparando a scatenare una nuova guerra. Il gruppo terroristico - che nell’attacco del 7 ottobre, Hamas ha trucidato 1200 persone e rapito 251 ostaggi, scatenando una guerra che tutt’oggi infiamma il Medio Oriente - non intende collaborare con nessun organismo internazionale.