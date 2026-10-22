Sabato a Parigi

Parigi, sabato il Louvre chiude per paura delle manifestazioni

di Redazione web
Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

Il Ministero della Cultura ha annunciato che i musei del Louvre, d’Orsay e Picasso rimarranno chiusi sabato a Parigi a causa delle manifestazioni previste nella capitale francese. Lo riportano i media transalpini.

Intanto il coordinamento dei Gilet Gialli ha reso noto che il movimento non si unirà alla manifestazione ufficiale del sindacato Cgt in programma sabato a Parigi fra Place de la Bastille e Place de Nation. Benjamin Ball, una delle figure di spicco del movimento, ha dichiarato a Le Figaro che parteciperà “a titolo personale”, in particolare per “proteggere mio figlio”. È prevista una conferenza stampa a mezzogiorno in Place de la Bastille, con “portavoce del movimento dei Gilet Gialli e rappresentanti di numerosi settori mobilitati“. Ball ha tuttavia precisato che “non c’è alcun invito” a partecipare alla marcia e “ognuno è libero di unirsi o meno” alla manifestazione.

Argomenti
ParigiLouvre

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.