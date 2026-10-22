Parigi, sabato il Louvre chiude per paura delle manifestazioni

Sabato a Parigi

Il Ministero della Cultura ha annunciato che i musei del Louvre, d’Orsay e Picasso rimarranno chiusi sabato a Parigi a causa delle manifestazioni previste nella capitale francese. Lo riportano i media transalpini.

Intanto il coordinamento dei Gilet Gialli ha reso noto che il movimento non si unirà alla manifestazione ufficiale del sindacato Cgt in programma sabato a Parigi fra Place de la Bastille e Place de Nation. Benjamin Ball, una delle figure di spicco del movimento, ha dichiarato a Le Figaro che parteciperà “a titolo personale”, in particolare per “proteggere mio figlio”. È prevista una conferenza stampa a mezzogiorno in Place de la Bastille, con “portavoce del movimento dei Gilet Gialli e rappresentanti di numerosi settori mobilitati“. Ball ha tuttavia precisato che “non c’è alcun invito” a partecipare alla marcia e “ognuno è libero di unirsi o meno” alla manifestazione.