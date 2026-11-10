Spagna, zaino bomba esplode a Oviedo. Nella polizia un morto e un ferito

TERRORE

Un ordigno contenuto all’interno di uno zaino è esploso nel quartiere Villafrìa di Oviedo, in Spagna, provocando la morte di un agente di Polizia (un sotto-ispettore delle Guide Canine del Corpo) e il ferimento di un collega membro dei Tedax (unità élite di artificieri).

I due si erano recati in loco dopo la segnalazione di una sparatoria avvenuta alle 7 del mattino, in cui era rimasta ferita una 17enne.

L’uomo che avrebbe aperto il fuoco, tuttora latitante, dopo gli spari avrebbe lasciato lo zaino contenente l’esplosivo all’ingresso dell’edificio, per poi fuggire a bordo di un’auto di lusso.

La polizia ha istituito un perimetro di ricerca in tutta la città e nei suoi punti di accesso per cercare di trovarlo e arrestarlo. L’identikit risponde a un uomo - iniziali M.F.A. - di nazionalità spagnola e di 64 anni con precedenti per furto.