Usa, evacuati aerei militari dalla Gran Bretagna: “Minaccia dall’Iran”

ALLERTA

A fronte di una possibile minaccia proveniente dall’Iran, gli Stati Uniti hanno deciso di trasferire degli aerei che stazionavano nelle basi Raf in Inghilterra verso la Germania e altri luoghi.

A rivelarlo è stato il Wsj, senza però fornire ulteriori dettagli sulla natura dell’alert che è ancora “oggetto di discussione tra funzionari”. Fra gli aeromobili interessati ci sarebbero due velivoli cisterna impiegati per il rifornimento aereo. Come osserva il quotidiano, lo spostamento avviene a un mese dalla analoga scelta del Pentagono di far rientrare alcuni bombardieri B-1 dalla base britannica di Fairford.

La preoccupazione di fondo, secondo gli addetti ai lavori, ruota attorno al timore di un piano articolato da Teheran per uccidere i piloti americani e colpire gli aerei tramite droni e altri strumenti. L’Iran ha più volte fatto sapere che qualsiasi offensiva contro la Repubblica islamica sarà compensata da attacchi che non si limiterebbero al Medio Oriente. Di qui la mossa preventiva di Washington, che nelle basi Raf ha innalzato il livello di allerta a Fpcon Charlie.