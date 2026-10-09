Francia, la polizia ritrova i due capolavori di Renoir rubati: presi i ladri

presi i ladri

La polizia francese ha ritrovato due dei quattro dipinti di Renoir rubati l’8 settembre a Cagnes-sur-Mer e arrestato sei persone

I due dipinti del pittore Auguste Renoir, “Madame Colonna Romano” e “Giovane donna al pozzo”, rubati all’inizio di settembre nel museo di Cagnes-sur-Mer, in Francia, sono stati ritrovati dalla polizia ieri. Il valore dei due quadri era stimato tra 8 e 10 milioni di euro. È quanto riferisce “Bfm Tv”. L’8 settembre, due ladri si erano introdotti nell’ultima casa del famoso pittore francese attraverso un’apertura fatta nella recinzione del giardino. In pochi minuti avevano rubato quattro opere d’arte, prima di abbandonarne due durante la fuga. Le quattro opere prese di mira dai ladri “erano i quattro quadri più preziosi del museo”, ha sottolineato l’ufficio del procuratore dopo il furto. Gli altri due erano “Coco Lisant” e “il Ritratto di Madame Stephen Pichon”.

Sei persone sono state arrestate nelle regioni delle Alpi Marittime, dell’Hérault e del Giura dalle forze dell’ordine mercoledì. Due di loro sono sospettati di essere gli autori del furto.

In un comunicato, il sindaco di Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson ha rivolto le sue più sincere congratulazioni alle forze dell’ordine impegnate nell’operazione. “Questi due quadri non sono semplici opere d’arte. Appartengono alla storia della nostra città, al nostro patrimonio e all’eredità lasciata da Auguste Renoir a Cagnes-sur-Mer. Sapere che sono stati ritrovati è un enorme sollievo per tutti gli abitanti di Cagnes-sur-Mer e per tutti coloro che hanno a cuore il nostro museo”, ha commentato il sindaco.