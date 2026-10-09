Stati Uniti, l’annuncio di Hegseth: “La fucilazione del killer di Fort Hood in diretta streaming”

Pena di morte

L’esecuzione di Nidal Malik Hasan, l’autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009 nonché responsabile dell’uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo fanno sapere fonti del Pentagono riportate dai media americani, secondo i quali verranno diffusi altri dettagli nei prossimi giorni.

La data dell’esecuzione, che avverrà per fucilazione, è fissata per il prossimo 3 dicembre nello stesso luogo della strage. Nelle scorse ore il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, aveva confermato che la fucilazione sarebbe stata pubblica. Hasan “affronterà un plotone d’esecuzione composto da soldati, com’è giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose”.