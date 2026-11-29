Gli exit poll vedono Sanchez dietro Feijóo. Il dato rilevante di Abascal

A urne chiuse le prime indicazioni sono che la Spagna vuole voltare pagina. Il Partito popolare guidato da Alberto Nunez Feijóo è dato vincente nelle elezioni generali, davanti al Partito socialista del premier Pedro Sanchez. Secondo l’exit poll pubblicato da Tve subito dopo la chiusura dei seggi oggi domenica 29 novembre, il Pp avrebbe vinto con il 32,2% dei voti, con Psoe al 28,8%, e Vox al 16,2. Secondo questo rilevamento i popolari avrebbero tra i 129 e 134 seggi, mentre il partito di destra tra il 44 e il 48 seggi e quindi insieme raggiungerebbero la maggioranza assoluta in Parlamento, secondo quanto riporta El Pais.

Secondo l’exit poll realizzato da Sw Demoscopica per “la Septima”, il Psoe sarebbe invece il primo partito con 132-138 seggi, ma il Pp, che ne avrebbe 121-127, arriverebbe alla maggioranza assoluta insieme ai 44-51 ottenuti da Vox, mentre il Frente Amplio avrebbe 10 seggi.

Più di 38,6 milioni di cittadini sono stati chiamati a esprimere il proprio voto in 61.033 seggi in 22.493 circoscrizioni per le elezioni generali anticipate convocate dal premier Pedro Sanchez. L’elezione riguarda i 350 membri del Congresso e i 209 senatori delle Cortes Generales.