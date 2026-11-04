Elezioni Israele, lo Shin Bet denuncia interferenze straniere: coinvolte migliaia di persone

Shin Bet

I servizi segreti denunciano possibili operazioni straniere per influenzare le elezioni israeliane

Le informazioni raccolte finora indicano che le operazioni per influenzare le elezioni hanno coinvolto “migliaia di persone e forse anche di più”. È quanto comunica lo Shin Bet, l’agenzia di intelligence israeliana che si occupa della sicurezza interna, alla Commissione elettorale sottolineando tuttavia che deve svolgere ulteriori indagini prima di poter stabilire con un elevato grado di certezza la portata delle presunte attività. Lo Shin Bet, riferisce “The Times of Israel”, ha comunicato alla commissione che i finanziamenti provenivano da paesi stranieri e da soggetti con “interessi nascosti e persino ostili”, ed era destinato a promuovere l’influenza straniera.

Tuttavia, fonti del sistema giudiziario e delle forze di polizia riferiscono ad “Haaretz” di non essere a conoscenza dell’affermazione secondo cui la presunta operazione avrebbe coinvolto “ingenti somme di denaro” e “migliaia di persone”: “Se le cose stanno così, allora com’è possibile che il capo dello Shin Bet David Zini abbia dichiarato il giorno delle elezioni che il voto era al sicuro?” afferma una delle fonti al quotidiano. “Se stavano circolando ingenti somme di denaro, il processo elettorale avrebbe dovuto essere bloccato”. La commissione elettorale in precedenza aveva dichiarato di non aver riscontrato irregolarità che indicassero una compromissione del voto o un’alterazione dei risultati.

La dichiarazione dello Shin Bet arriva dopo le notizie secondo cui l’agenzia di Israele intende interrogare quattro politici arabi nell’ambito di un’indagine su presunte interferenze elettorali, ma non ha fornito ai procuratori prove a carico di tre di loro. Il partito Likud di Benjamin Netanyahu, nel frattempo, ha diffuso una dichiarazione accusando la procuratrice generale Gali Baharav-Miara di impedire gli interrogatori. Lei ha a sua volta risposto con una durissima dichiarazione, accusando di fatto Zini di tentare di minare lo Stato di diritto.