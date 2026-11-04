Midterm amare per Trump. Il presidente non molla e prepara il contropiede su Iran e veto

veto

Il tycoon potrebbe ancora sfruttare i poteri a sua disposizione per tornare protagonista negli ultimi due anni del suo mandato

Donald Trump ha adottato un tono sorprendentemente conciliante nei primi commenti alla vittoria dei Democratici nelle elezioni di metà mandato. È tuttavia impossibile prevedere quanto durerà questo atteggiamento. Dalla ripresa di una campagna militare contro l’Iran al ricorso al veto contro le leggi proposte dai Democratici, l’imprevedibile ottantenne potrebbe ancora sfruttare i poteri a sua disposizione per tornare protagonista negli ultimi due anni del suo mandato e sfuggire lo scenario dell’anatra zoppa (‘lame duck’), ovvero di diventare un presidente politicamente indebolito. “Ogni volta che Trump si trova con le spalle al muro, alza i toni e passa al contrattacco”, ha dichiarato Peter Loge, direttore della School of Media and Public Affairs della George Washington University.

VETI

Trump si è congratulato con i Democratici, dichiarandosi disposto a collaborare con loro. Potrebbe essere costretto a farlo, specialmente se i Repubblicani dovessero voltargli le spalle in seguito a una sconfitta che molti di loro attribuiscono alla guerra in Iran. Allo stesso tempo, però, Trump ha rivendicato il suo potere di veto su qualsiasi iniziativa legislativa democratica che dovesse giungere sulla sua scrivania. Secondo diverse testate, l’amministrazione Trump starebbe pianificando l’uso di ordini esecutivi per imporre politiche migratorie di linea dura, analogamente a quanto fatto durante i primi 100 giorni del suo secondo mandato. Trump, il primo presidente eletto con una condanna penale alle spalle, ha fatto sapere che si opporrà a qualsiasi indagine avviata dai Democratici.

IRAN

La politica estera è un ambito in cui un presidente, anche nelle fasi finali del suo mandato, mantiene ampi poteri. Trump potrebbe riprendere gli attacchi contro l’Iran, sebbene martedì abbia lasciato intendere di essere ancora alla ricerca di un accordo per porre fine al conflitto avviato a febbraio insieme a Israele. “Altrimenti, porterò a termine il lavoro”, ha dichiarato a Fox News. “Non credo che voglia che la sua eredità sia quella di un fautore della guerra; desidera piuttosto essere ricordato per aver lasciato degli Stati Uniti più forti”, ha commentato Ryan Hass, della Brookings Institution. Trump ha inoltre respinto le speculazioni su una possibile rimozione del segretario alla Difesa Pete Hegseth, nel caso in cui il conflitto in Iran dovesse prolungarsi.

CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA

Trump ha cercato di accreditarsi come portatore di pace e potrebbe esercitare pressioni sull’Ucraina affinché giunga a una sorta di intesa con la Russia. Per la prossima settimana sono previsti colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. Tuttavia, il peso negoziale di Trump nei confronti di leader come il cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin potrebbe risultare indebolito in seguito alla sconfitta elettorale di midterm. Questo colpo elettorale giunge a meno di due settimane dall’incontro previsto tra i tre leader in occasione di un vertice a Shenzhen, in Cina.

MONUMENTI A SE STESSO

Trump, magnate del settore immobiliare, potrebbe abbandonare la linea del confronto per concentrarsi sul suo tema preferito: lasciare un’eredità tangibile a Washington. Nel suo ultimo discorso prima del voto, Trump ha accennato appena alle questioni politiche, concentrandosi piuttosto sulla ristrutturazione della ‘Reflecting Pool’ (lo specchio d’acqua) del Lincoln Memorial e su altri progetti volti ad abbellire la capitale. Il suo progetto di punta è un’imponente sala per banchetti, dal costo di 400 milioni di dollari, attualmente in costruzione nell’East wing della Casa Bianca; l’obiettivo di Trump è completarla entro la fine del 2028, prima di lasciare l’incarico.