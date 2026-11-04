La sfida di Khamenei: “Vediamo vicina la fine dell’egemonia Usa”

Medio Oriente

“Gli Stati Uniti vedono la fine della loro egemonia come lontana, noi la vediamo vicina”. E’ quanto si legge in un messaggio attribuito alla Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei. Nel messaggio si minaccia inoltre “una risposta più ampia se gli Stati Uniti ripeteranno il loro attacco contro l’Iran”. La Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha avvertito in un messaggio a lui attribuito, che la guerra sarebbe “molto più ampia” qualora dovesse riprendere.

Intanto i Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno detto di essere ‘’pronti al combattimento’’ e a dare’’una risposta immediata ed efficace a qualsiasi livello e tipo di minaccia, senza limiti geografici’’. Lo si legge in una nota diffusa dai Pasdaran che spiegano di aver attivato le direttive della Guida Suprema della Repubblica islamica, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei. ‘’Determineremo noi i tempi e le condizioni per la fine degli attacchi nemici’’, hanno detto i Pasdaran.