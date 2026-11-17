disavanzo

Le previsioni economiche d’autunno della Commissione Ue sono presentate martedì 17 novembre dal commissario all’Economia Valdis Dombrovskis

L’Italia potrebbe lasciare la procedura europea per deficit eccessivo in primavera. Lo indicano le previsioni economiche d’autunno della Commissione Ue, presentate martedì 17 novembre dal commissario all’Economia Valdis Dombrovskis: nel 2026 - come riportato dal Corriere della Sera - il disavanzo italiano dovrebbe fermarsi al 2,9% del Pil, sotto la soglia del 3% fissata dalle regole europee.

Cosa significa uscire dalla procedura

La procedura per deficit eccessivo è il regime di sorveglianza rafforzata che Bruxelles applica ai Paesi che superano il 3% nel rapporto tra deficit e Pil. Uscirne vuol dire che l’Ue certifica il rientro dei conti nei parametri del Patto di Stabilità e Crescita. Dopo il 3,1% certificato da Eurostat per il 2025, l’uscita anticipata era saltata. Ora la decisione si sposta sulla verifica dei conti 2026, attesa in primavera, e dipende dalla conferma dei dati definitivi.

I fattori che hanno contribuito al miglioramento dei conti sono diverse e complementari: l’avanzo primario, cioè la differenza tra entrate e spese al netto degli interessi, sale all’1,2% del Pil. Le entrate fiscali si stabilizzano: i tagli all’Irpef per i redditi medi e gli sgravi temporanei sui salari sono compensati da maggiori imposte su banche e assicurazioni. Capitolo spesa, i minori trasferimenti per il bonus edilizio bilanciano la crescita degli investimenti pubblici, sostenuti dai fondi del Pnrr.

Cosa cambia con l’uscita

Durante la procedura, le regole Ue indicano come riferimento un miglioramento del saldo strutturale di almeno lo 0,5% del Pil l’anno. Fuori dalla procedura si torna al percorso concordato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine. Diventa inoltre più semplice usare le clausole di flessibilità, ad esempio per investimenti strategici, difesa o emergenze energetiche.C’è poi lo scudo anti-spread della Bce, il Tpi, pensato per acquistare titoli di Stato in caso di tensioni ingiustificate sui mercati. Tra i criteri c’è il rispetto delle regole di bilancio Ue: non essere in procedura oppure non essere stati giudicati inadempienti rispetto alle raccomandazioni. Essere in procedura non esclude dunque l’accesso, ma l’uscita toglie un ostacolo. Resta comunque la valutazione discrezionale della Bce. Si allontana infine il rischio di sanzioni, che per i Paesi dell’euro possono arrivare allo 0,05% del Pil ogni sei mesi, ma solo per chi non adotta azioni efficaci per correggere i conti.

Le previsioni invitano comunque alla prudenza. Stando ai numeri riportati dal Corriere, il deficit italiano è atteso in risalita al 3,5% nel 2027 e poi al 3,2% nel 2028, per le spese aggiuntive in difesa e sicurezza energetica. Non scatterà però una nuova procedura, perché l’Italia ha attivato la clausola di salvaguardia nazionale. Pesa anche la crescita: dopo l’1% del 2026, il Pil rallenterà nel biennio 2027-28 per attestarsi sotto la media europea, ma comunque sopra il risultato della Francia di quest’anno ferma allo 0,4%. I consumi sono frenati dai prezzi e gli investimenti rallentano. L’inflazione resta alta e nella zona euro è attesa sopra il 4% tra fine 2026 e inizio 2027, ma è il debito pubblico a rappresentare il nodo più pesante, cioè la somma di tutto ciò che lo Stato deve restituire ai suoi creditori. L’Italia ha il rapporto debito/Pil più alto tra i paesi dell’Eurozona, secondo le stime Fondo Monetario Internazionale quest’anno viene superata anche la Grecia, e spende in interessi quasi il doppio della media dei Ventisette.

Il traguardo è vicino ma non raggiunto. Le previsioni di Bruxelles aprono all’uscita in primavera, se il deficit 2026 sarà confermato sotto il 3%. Per l’Italia la partita si sposta ora sulla tenuta dei conti nel 2027, tra difesa, inflazione e crescita debole. La Commissione elenca i rischi: l’evoluzione dei conflitti e i loro effetti sull’energia, l’incertezza sulle politiche commerciali, un possibile rialzo dei tassi e i rischi legati all’intelligenza artificiale, tra guadagni di produttività e una possibile correzione dei mercati azionari. Guardando al lato buono della medaglia, riforme per la competitività e un calo duraturo dei prezzi energetici potrebbero sostenere la crescita.