Ok Ue all’Italia sulla clausola di flessibilità per difesa ed energia. Giorgetti: “Soddisfatti”

Il ministro dopo il via libera dell’Ecofin alla Nec: “Ci consente di rafforzare capacità difesa e sicurezza energetica”

Il Consiglio Ue Ecofin ha dato il via libera all’attivazione della National Escape Clause (Nec), cioè la clausola di salvaguardia nazionale dell’Italia per le misure in materia di energia e difesa.

“Salutiamo con soddisfazione l’approvazione della Raccomandazione: la clausola di salvaguardia nazionale ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, durante la discussione in Ecofin sull’attivazione della Nec per energia e difesa in Italia.

“La legge di bilancio 2027, di cui la clausola è parte integrante, prevede di avvalersi della flessibilità consentita dalla Nec per le spese nel settore della difesa, fino a un massimo dello 0,3% del Pil sia per il 2027 sia per il 2028. Inoltre, è previsto un ulteriore margine, sempre pari allo 0,3% del Pil per ciascuno dei due anni, destinato a misure volte a rafforzare la resilienza energetica. Proprio l’inserimento dell’energia nella Nec lo rivendichiamo con forza e orgoglio. È stata una battaglia italiana che sarà utile a tutti i Paesi europei che vorranno avvalersene”.

“Abbiamo condotto approfondite interlocuzioni con la Commissione in merito alle misure di sicurezza energetica che intendiamo attuare avvalendoci della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale”, prosegue il titolare del Mef. “Tali interventi riguardano principalmente lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, nonché la mobilità sostenibile, come il trasporto locale e le infrastrutture ferroviarie”.

“L’attuazione sarà un aspetto cruciale: la Commissione dovrà valutare, ex post, l’effettiva spesa sostenuta per le singole misure. Sono certo che gli interventi intrapresi rispetteranno i criteri di ammissibilità. A tal fine, l’Italia fornirà aggiornamenti semestrali sulle misure per le quali viene richiesta l’applicazione della flessibilità”, conclude il ministro.