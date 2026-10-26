AI da record, Anthropic prepara uno sbarco in Borsa da 100 miliardi di dollari

Anthropic ha ufficializzato i piani per la quotazione in Borsa, depositando un prospetto informativo che evidenzia un fatturato in forte ascesa e, come anticipato nelle scorse settimane, segnala rischi politici e di sicurezza: dalle tensioni con l’amministrazione Trump ai sistemi di AI capaci di agire in autonomia, fino agli ingenti impegni di spesa per la potenza di calcolo. Secondo quanto riportato da The Wall Street Journal, la società punta a sbarcare a Wall Street nella settimana del 16 novembre, sebbene il calendario possa ancora subire variazioni.

Cifre record

Il collocamento potrebbe raccogliere fino a 100 miliardi di dollari, portando la valutazione complessiva di Anthropic tra 1.500 e 2.000 miliardi di dollari, ha aggiunto il quotidiano citando fonti vicine al dossier.

Da Musk a OpenAI

L’operazione rappresenterebbe la prima IPO tra i player dell’AI avanzata, precedendo la rivale diretta OpenAI, che ha rinviato il proprio debutto sul mercato al prossimo anno. SpaceX, che controlla xAI, la divisione di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, si è quotata a giugno e le azioni hanno subito una netta flessione dopo una partenza brillante. Tra i numeri da tenere a mente nel prospetto ci sono quelli relativi al fatturato della prima metà dell’anno, pari a 16,3 miliardi di dollari, aumentato di 14 volte, e una perdita netta di 80,7 miliardi di dollari.

Per alimentare i propri modelli di AI, il gruppo si è impegnato a investire centinaia di miliardi di dollari in capacità di calcolo: fino a 120,5 miliardi con SpaceX, circa 110 miliardi con Amazon e una cifra compresa tra 125 e 150 miliardi di dollari con Google. La società ha precisato che, qualora la domanda dovesse risultare inferiore alle stime, gran parte di questi pagamenti dovrà comunque essere onorata, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’infrastruttura.