Reunion Måneskin sul palco del Coachella. Ora Sanremo è più vicino

Tanto tuonò che piovve. Dopo 3 anni di stop alternato a carriere soliste, i Måneskin tornano sul palco insieme. Se ne parlava da mesi. Mille voci e mezzi annunci che si sono rincorsi nel tempo. E ora l’annuncio ufficiale arrivato direttamente da oltreoceano. Per la precisione dalla California. Il Festival Coachella 2027 ha pubblicato la line-up e in cartellone ci sarà anche la band romana. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono in programma il 10 e 17 aprile 2027 a Indio, nel bel mezzo del deserto californiano. Finora sui social dei Måneskin non è ancora apparso nulla ma il festival musicale più importante del globo sta per mettere in vendita i biglietti.

L’organizzazione, infatti, ha svelato l’intera line-up confermando i nomi attesi: oltre a Tame Impala ci saranno Dua Lipa e SZA. Nel cast Daddy Yankee, Phoebe Bridgers, Don Toliver e un set di Madonna nella Dance Tent. In cartellone anche Zara Larsson, Steve Lacy, Weezer, JISOO, Diljit Dosanjh, Peggy Gou, DOM DOLLA, Robyn, Kygo, Tiësto, ADÉLA, Kehlani, Giorgio Moroder, Social Distortion, Underworld, Angine de Poitrine, Leon Thomas, Leon Bridges, Empire of the Sun, Four Tet, Becky G, Caroline Polachek, Kelela, Fetty Wap, Damned, Charlotte de Witte, Jorja Smith, Avalanches e Lambrini Girls. Senza dimenticare Martin Garrix, The Neighbourhood, Victoria Monét, Tove Lo, Babymonster, Remi Wolf, Chase & Status, Muna, Solid Grooves, Pinegrove, Drain Gang, Snow Strippers, Mike D 5D, Role Model, Solomun, NCT, Enigma, Cloonee, Magdalena Bay, Barry Can’t Swim, Amelie Lens x Sara Landry ed EsDeeKid.

Ora, però, si apre un’altra partita. Quella targata Festival di Sanremo. Solo un paio di mesi fa, il nuovo conduttore e direttore artistico, Stefano De Martino, ne parlava apertamente senza, però, confermare. «Se i Måneskin dovessero fare una reunion sono invitati a Sanremo ma siamo solo al 21 settembre. Se lo sapessi ve lo direi». La porta, insomma, non è solo aperta. È spalancata. Il Teatro Ariston, infatti, potrebbe essere il palcoscenico perfetto per celebrare la reunion. E i segnali non mancano.

Il primo a lanciare l’indiscrezione, nel maggio dello scorso anno, è stato Fiorello durante «La Pennicanza», mettendo in scena una gag condita da un selfie «probatorio» in compagnia di Ethan e Thomas. Ma ci sono elementi ben più concreti che rendono questo scenario plausibile. Il primo, fondamentale, è proprio il fatto che la band romana tornerà a suonare insieme: l’annuncio del Coachella certifica la fine della pausa, trasformando le voci di una reunion in una certezza. Il secondo è di natura strategica: Stefano De Martino ha scelto di includere nella sua squadra musicale Fabrizio Ferraguzzo, il manager che ha guidato i Måneskin alla conquista delle classifiche globali. Il terzo elemento riguarda il nuovo regolamento del Festival. L’edizione 2027 introdurrà un’importante novità: la serata «Performance» del venerdì sarà interamente dedicata alla scelta del rappresentante italiano al prossimo Eurovision Song Contest. Così il cerchio si chiude in modo perfetto.

Chi meglio dei Måneskin (vincitori dell’Eurovision nel 2021 e terzi artisti italiani nella storia a trionfare nella competizione dopo Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno) potrebbe «battezzare» questo nuovo format? Il loro ritorno all’Ariston diventerebbe l’evento televisivo e musicale dell’anno, unendo il clamore mediatico della reunion tanto attesa alla credibilità internazionale che la band ancora incarna. Gli ingredienti per il «miracolo» sanremese ci sono tutti: i Måneskin si riuniranno e l’invito di De Martino è sul tavolo. A questo punto manca solo l’annuncio ufficiale. A Ferraguzzo fischiano le orecchie.