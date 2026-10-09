Oasis, la reunion dei record arriva anche in streaming

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Noel e Liam Gallagher nella prima intervista insieme dopo 20 anni

Hanno registrato sold-out ovunque. I biglietti per i loro prossimi concerti sono andati a ruba nel giro di una manciata di minuti. E a Roma hanno aggiunto perfino una terza data allo stadio Olimpico nell’estate 2027. Noel e Liam Gallagher, anima e corpo degli Oasis, hanno dato vita alla reunion del terzo millennio. Fratelli coltelli per antonomasia, la loro riappacificazione è stata annunciata esattamente 15 anni dopo il leggendario litigio andato in scena al Festival Rock en Seine di Parigi nel 2009. Dall’estate 2024 la febbre è salita giorno dopo giorno. E non accenna a scendere.

Intanto da venerdì 9 ottobre arriva anche in streaming «Oasis: don’t look back in anger». Il documentario sarà in esclusiva sulla piattaforma Disney+ e offrirà immagini mai viste prima, tra cui il materiale tratto dall’intervista congiunta a Liam e Noel Gallagher e le esibizioni integrali di «Wonderwall» e «Slide away». Per gli abbonati al servizio streaming saranno, inoltre, disponibili anche «D’you know what I mean?» e «Half the world away». All’inizio del mese il documentario ha conquistato il pubblico al box office di Regno Unito e Irlanda, diventando il film con il maggior incasso dell’anno.

Angela Jain, Head of Content, Disney+ Emea, ha dichiarato: «La grande attesa è finita: Oasis: don’t look back in anger arriverà su Disney+ al maggior numero possibile di persone. Poterlo fare offrendo ai fan immagini inedite ed esclusive è davvero emozionante. La reunion degli Oasis è stato uno dei momenti culturali più significativi degli ultimi tempi. Abbiamo visto quanto il documentario abbia coinvolto il pubblico di tutto il mondo, celebrando la forza degli Oasis e della musica attraverso questa reunion evocativa ed emozionante».

Scritto e ideato da Steven Knight e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, «Oasis: don’t look back in anger» racconta il trionfale tour di reunion «Oasis Live ’25», uno dei ritorni rock più attesi. Il film è un resoconto di quello che è stato, senza dubbio, il più grande evento musicale dell’anno scorso e cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alla prima intervista congiunta di Noel e Liam dopo più di 20 anni.

Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale e ciò che la loro musica significa ancora oggi per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo.