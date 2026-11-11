Gli U2 festeggiano il “Carnevale di luce”

Album di inediti

Mancano solo poche ore e poi si festeggerà il «Carnaval De Luz», il sedicesimo lavoro in studio degli U2, che esce nove anni dopo l’ultimo album di inediti. Coronerà un anno in cui la band irlandese ha festeggiato mezzo secolo di carriera. Da quel giorno di settembre del 1976, quando Larry Mullen Jr ha affisso un laconico messaggio nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School di Dublino: «Batterista cerca musicisti per formare una band». Da allora sono passati 50 anni, infiniti tour, una montagna di successi, ripensamenti, premi e crisi che li hanno portati a un passo dallo scioglimento. Ma Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen sono ancora qui.

«Avvicinatevi – esorta Bono parlando delle nuove canzoni - Portate i vostri calzini viola, i vostri cuori infranti, la vostra ingenuità vista attraverso gli occhiali rosa. Lasciatevi stupire nella sala degli specchi. Ci saranno chitarre a tutto volume, bassi profondi, ritmi estatici e faranno la loro comparsa anche lacrime d’argento!».

Registrato un po’ ovunque e prodotto da Jacknife Lee, «Carnaval De Luz» è una raccolta di 12 canzoni che esplorano spiritualità, amicizia, libertà e resistenza di fronte a forze oscure e invadenti. Si ascoltano echi dei lavori più sperimentali, combinati con una composizione rigorosa in brani come «The Greatest Show On Earth», «Glorify» e «Midnight Sunshine», oltre che nell’omaggio all’insolenza del surf-punk di «Silencio». Fino alla traccia di chiusura, «Torn», duetto tra Bono e Dolly Parton in quella che purtroppo si è rivelata essere la sua ultima performance vocale registrata. Scritta in collaborazione dagli U2, dalla Parton e da Johnny McDaid, è una canzone country che racconta di legami familiari spezzati. «È una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra - aggiunge The Edge - e vede l’uso, per la prima volta in assoluto, di corde flat-wound in una registrazione degli U2. Giusto per dire». «Carnaval De Luz» vede anche la collaborazione di Brian Eno (coautore e sintetizzatori in «Go (Carnaval De Luz)», «The Greatest Show on Earth» e «Can’t Stop Us Now»), Martin Garrix (coautore di «Glorify») e Daniel Lanois (alla pedal steel in «Torn»). Con la produzione aggiuntiva di Ryan Tedder in «Silencio».

Le radici del nuovo album affondano nei 2 EP di 6 tracce pubblicati a sorpresa all’inizio dell’anno e registrati durante lo stesso periodo creativo di «Carnaval De Luz». «Days of Ash» e «Easter Lily» seguivano il calendario liturgico e così Carnaval De Luz si colloca davanti a loro nella linea temporale. Il Carnevale, una celebrazione della carne, viene prima della rinuncia rappresentata dalla Quaresima, periodo di riflessione, e della rinascita legata alla Pasqua. «Lì vicino, appena fuori dal nostro carnevale di luci, ci sono creature di ogni tipo – conclude Bono – La stessa immaginazione che ci dona la creatività può anche dar vita a mostri. Così alziamo il volume dei tamburi. Accendiamo un fuoco più grande. Rendiamo le nostre storie più sfrenate e divertenti. Rendiamo le melodie più dolci e le canzoni più brillanti perché se il mondo è avvolto dall’oscurità, noi non dobbiamo esserlo». In attesa di vederli a Milano a luglio nelle tre date italiane del «The Greatest Show on Earth World Tour 2027».