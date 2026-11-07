Vicenca sotto choc, sfregia la compagna e le frattura il cranio. In manette un 35enne marocchino

VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Un trentacinquenne di origine marocchina è stato arrestato per tentato omicidio dalla squadra mobile di Vicenza, con la collaborazione della questura di Treviso, dopo aver aggredito la compagna nella notte del 4 novembre colpendola con diversi fendenti al volto e al braccio per poi darsi alla fuga. Il fatto è avvenuto a margine di una violenta discussione verbale.

Al pronto soccorso i medici hanno riscontrato uno sfregio permanente al volto della vittima, la frattura dell’osso temporale con perdita di liquido intracranico e una prognosi tuttora riservata.

Gli investigatori hanno ricostruito la fuga analizzando i filmati di videosorveglianza ed eseguendo controlli incrociati sulle banche dati, ritenendo probabile che l’indagato si fosse rifugiato nel territorio trevigiano. A seguito della gravità del quadro probatorio e del progressivo peggioramento delle condizioni di salute della vittima, il pubblico ministero ha emesso un provvedimento di fermo, eseguito nelle prime ore della mattinata di giovedì dagli agenti che lo hanno rintracciato nel comune di Castelfranco Veneto, all’interno dell’abitazione di un connazionale che gli aveva offerto ospitalità per la notte.

Il fermo è stato convalidato nel corso dell’udienza e per l’uomo è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.