Di Battista, faccia a faccia con gli attivisti cubani: “Tu non difendi il nostro popolo. Parla della dittatura!”

L'EX GRILLINO

Attivisti cubani anti-regime hanno contestato Alessandro Di Battista a Roma, a margine di un evento, dando vita a un acceso faccia a faccia sulla situazione politica dell’isola oppressa dalla dittatura.

La scena è stata ripresa su Instagram da Evelyn Cuervo, che sui social si definisce “cubana anticomunista”. All’ex parlamentare dei 5 Stelle, visibilmente sorpreso, la donna ha mosso una dura critica: “Non stai difendendo il popolo cubano, che vuole la libertà. Sai cosa vuol dire? Quella che c’è in Italia”.

L’ex grillino ha provato a replicare, attribuendo altrove le responsabilità: “Per me l’unico modo è che Los gringo se vayan”. È stato però immediatamente interrotto: “E la dittatura no? Ma falla finita, va!”.

L’episodio ha scatenato centinaia di commenti sui social riguardo alla tendenza a elogiare il regime comunista dall’estero, senza coglierne la reale oppressione interna. Un concetto sintetizzato da un utente: “Solo chi vive veramente in dittatura può capire”.