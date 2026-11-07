Meteo, nubi sparse e temperature in discesa: che tempo farà nel weekend a Roma

PREVISIONI

Domenica all’insegna della stabilità meteorologica a Roma e nel Lazio, dove la giornata di domani vedrà il ritorno di nuvolosità in transito alternata però ad ampie schiarite. Sulla Capitale il quadro garantirà tempo asciutto sia al mattino sia al pomeriggio, con poche variazioni di rilievo attese anche nel corso della serata e della nottata, quando i cieli si presenteranno poco o irregolarmente nuvolosi. Per quanto riguarda i valori termici, la colonnina di termometro a Roma oscillerà tra una minima di +9°C e una massima di +19°C.

Anche sul resto del territorio regionale il tempo si manterrà prevalentemente stabile: l’intera giornata sarà caratterizzata da molte nubi in transito su tutti i settori, ma senza particolari fenomeni associati, fatta eccezione per la possibilità di deboli piogge sparse circoscritte unicamente alle zone meridionali del Lazio. Un quadro climatico autunnale ma senza criticità, che anche in serata e nella notte vedrà condizioni di stabilità pur sotto cieli costantemente nuvolosi.