Vaticano, confermato il Viaggio Apostolico di Papa Leone in Sudamerica

Il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Sudamerica, dal 6 al 17 novembre 2026, è stato confermato dalla Sala Stampa della Santa Sede e si svolgerà secondo il programma precedentemente pubblicato

Arriva dunque l’ufficialità per la trasferta dopo l’intervento chirurgico di rimozione di un adenocarcinoma al polmone destro. Il dottor Luigi Carbone, si legge nel bollettino diffuso, conferma che il recupero postoperatorio del Santo Padre “continua a progredire” e gli ultimi esami medici confermano la “buona salute e le condizioni cliniche favorevoli”.

Dunque “non si ravvisano controindicazioni, visto il quadro clinico attuale, gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti, che impediscano di intraprendere il prossimo viaggio apostolico in America Latina come programmato”. Il Papa “segue le raccomandazioni mediche con scrupolo e attenzione, e profonda determinazione nel continuare a servire la Chiesa”.

“Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita. Possa questo viaggio un’occasione per aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia” ha detto Papa Prevost.