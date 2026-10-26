Germania, l’azienda auto Volkswagen valuta la produzione di camion militari

L’azienda automobilistica Volkswagen starebbe valutando la possibilità di produrre camion militari nello stabilimento di Hannover, in Bassa Sassonia, nell’ambito delle strategie per il futuro del sito produttivo e alle prese con un forte calo dei volumi e con la necessità di ulteriori risparmi.

Lo riferisce Handelsblatt, citando diverse fonti a conoscenza della vicenda, secondo cui a metà settembre i vertici di Volkswagen Veicoli Commerciali hanno discusso con il gruppo ceco della difesa CSG di una possibile collaborazione produttiva. Lo stabilimento di Hannover ha perso quasi la metà della propria produzione nell’arco di un decennio: nel 2017 vi erano stati assemblati oltre 200mila veicoli, mentre lo scorso anno la produzione si è fermata a circa 113.500 unità.

Il sito è considerato uno dei casi più delicati nell’ambito dei prossimi interventi di riduzione dei costi del gruppo automobilistico tedesco. L’eventuale produzione di camion militari potrebbe rappresentare una nuova prospettiva per lo stabilimento, ma restano da chiarire gli obiettivi del gruppo ceco e le possibili conseguenze sull’utilizzo degli impianti e sull’occupazione.