Ora la verità

Diversi esperti e medici nelle audizioni hanno criticato la gestione della pandemia. Ma l’unica reazione dei protagonisti di allora è stata attaccare la Commissione. Domani l’ex premier Conte dovrà rispondere anche su questo

K«È la scienza che lo dice». Tutti ricordano questo mantra, ripetuto di continuo nel periodo della pandemia come fosse una formula magica e utilizzato per sostenere qualunque misura, che si trattasse di vaccini, green pass, lockdown, terapie, dati statistici. La «scienza», ovviamente, era quella che serviva a corroborare, confermare, avallare; mai quella che dubitava, domandava, obiettava. Come se davvero potesse esistere una scienza “vera” e una “falsa” e come se qualcuno potesse arbitrariamente decidere quando uno scienziato è attendibile e quando non lo è. Ebbene, questo metodo, che in virtù delle circostanze speciali di quel periodo aveva più o meno funzionato nel convincere la popolazione, oggi viene riproposto per contestare i lavori della Commissione Covid, ma con ben altri esiti. In queste ultime settimane i detrattori stanno cercando di far passare i molti professionisti, scienziati e medici che sono stati auditi - e che hanno sollevato legittimi e fondati dubbi sulla gestione della pandemia, per altro sotto giuramento - come persone poco affidabili e scientificamente non attendibili. Ora come allora, si prova dunque a tacciare di «antiscientificità» tutte quelle posizioni che non sono allineate alla narrazione ufficiale, quella cioè che vorrebbe raccontare quei due anni come un esempio di gestione trasparente ed efficiente.

Eppure a criticare nel merito molte delle decisioni prese in quei frangenti sono stati professionisti di chiara fama e affidabilità, scienziati con tutti i crismi del caso: da Giorgio Palù, virologo e docente emerito dell’Università di Padova, già presidente AIFA, a Guido Silvestri Patologo e immunologo della Emory Universit, fino a Giovanni Frajese, medico e docente universitario e Loredana Frasca, Ricercatrice senior dell’ISS e immunologa. E questo solo per restare alle ultime audizioni. Nelle loro testimonianze, rispondendo alle domande dei commissari, hanno evidenziato criticità e sollevato quesiti su moltissimi aspetti della gestione pandemica; quesiti mai sciolti nel merito e per lo più dribblati attraverso goffi tentativi di delegittimazione della Commissione - accusata, tra le altre cose, di essere un «tribunale politico» - e persino di alcuni dei professionisti auditi.

Uno dei temi ricorrenti è stato il rapporto tra vaccinazione, contagio e green pass: Palù,non certo un no-vax, ha ad esempio affermato che il Green Pass «non aveva basi scientifiche, ma era una misura politica», aggiungendo pure che i vaccini anti-Covid non fossero «sterilizzanti» - come abbiamo sentito sostenere persino da presidenti del Consiglio - e che la loro funzione principale era di proteggere dalle conseguenze più gravi dell’infezione. E certo nessuno può accusare Palù di essere un pericoloso no-vax. Frajese invece ha aperto la sua audizione con una critica alla narrazione istituzionale: «Rischio e beneficio sono due parole diventate in auge al tempo del Covid. Venivano usate da tutti per dire che qualunque rischio fosse minimo e il beneficio incredibilmente alto», ha detto. Aggiungendo poi: «Questa narrazione è stata ripetuta così tante volte da diventare scolpita sulla roccia, e chiunque provasse a dire qualcosa di diverso veniva ridicolizzato. Peccato che la scienza non parli per dogmi, ma per dati». Oppure sulla farmacovigilanza, che secondo Loredana Frasca è stata «insufficiente, specie quella attiva», spiegando: «Che io sappia non sono stati fatti degli studi di vigilanza attiva: alcuni medici non volevano segnalare perché non riconoscevano l’evento avverso». La stessa Frasca ha poi raccontato di aver addirittura ricevuto un richiamo scritto dall’Iss per aver pubblicato una review scientifica riguardante la sicurezza e i potenziali effetti avversi dei vaccini.

E che dire delle terapie domiciliari? Palù ha definito il famigerato protocollo «Tachipirina e vigile attesa» come «una cazzata madornale, lo dissi subito appena arrivai in Aifa», riferendo di aver criticato fin dall’inizio l’approccio. Per finire con l’incredibile storia delle terapie monoclonali della Eli Lilly, multinazionale americana che per tramite del professo Silvestri avrebbe voluto donare all’Italia 10mila dosi a fine 2020, quando ancora nessun’altra cura era disponibile. L’Italia le avrebbe rifiutate per ragioni tutte ancora da chiarire, per poi acquistarle a prezzo pieno. A questi ed altri dubbi i protagonisti di allora - politici e scienziati - non hanno ancora risposto nel merito. Vedremo se domani Giuseppe Conte nella sua audizione lo farà.

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