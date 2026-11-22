L'EX CAPO DELLA POLIZIA

Si sarebbe sparato nella villa a Montiano, aveva 78 anni. Trovati biglietti di saluto ai familiari e altri documenti

L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro è stato trovato senza vita nella sua casa vicino a Montiano, in Maremma, in via vicinale delle Querciolaie. L’ipotesi è che si sia tolto la vita sparandosi alla testa, aveva 78 anni.

A dare l’allarme sono stati i familiari preoccupati che potesse essergli successo qualcosa di grave visto che non rispondeva al cellulare. E così hanno allertato le forze dell’ordine raccontando del suo allontanamento. Una volta sul posto i carabinieri sono entrati in casa facendo la tragica scoperta. Alle 9.38 la chiamata al 118 in cui si annunciava la morte di De Gennaro.

Durante il sopralluogo della villa, effettuato dai Ris, è stata trovata la pistola da cui sarebbe partito il colpo, regolarmente detenuta, vicino al cadavere. Ritrovati anche dei biglietti di saluto scritti a mano ai familiari e altra documentazione in corso di repertamento. Sono stati ascoltati i vicini che però non hanno notato niente di strano e il custode della villa che ha dichiarato di «non aver aperto nessuna porta» perché non è mai entrato in casa.

Sul posto anche Maria Navarro, il pubblico ministero della Repubblica di Grosseto, il medico legale e la procuratrice capo della Dda di Firenze Rosa Volpe che assumerà il coordinamento delle indagini. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

«In questo momento sono sconvolto, distrutto. Queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all’opinione pubblica» ha dichiarato l’avvocato Francesco Bertorotta che insieme a Franco Coppi ha assistito De Gennaro indagato dalla procura di Caltanissetta con l’accusa di depistaggi nelle indagini sulla strage di via D’Amelio aggravato dall’avere agevolato Cosa nostra.

L’indagine punta a fare luce sulle circostanze che hanno ostacolato la ricostruzione della verità sull’attentato e, in particolare, sulla scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino sparita dopo l’esplosione. A De Gennaro veniva contestata l’ipotesi di depistaggio, in relazione a presunte condotte che avrebbero ostacolato l’emersione della verità su alcuni aspetti delle vicende investigative e sui rapporti con il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. Una delle ipotesi degli inquirenti che gli venivano contestate riguardava la gestione del pentito. Dalle intercettazioni era emersa la sua enorme preoccupazione per la vicenda Contorno.

Il primo aprile del 2025 De Gennaro aveva appreso di essere intercettato, da allora, secondo quanto ipotizza la procura di Caltanissetta, avrebbe svolto un’attività depistatoria nascondendo documenti ritenuti dai pm compromettenti e ostacolando le indagini della procura. Per questo gli approfondimenti degli inquirenti riguardavano anche documenti e dispositivi informatici sequestrati nel corso delle perquisizioni condotte dal Ros. Una di queste perquisizioni è avvenuta proprio nella villa di Montiano in cui il corpo di De Gennaro è stato trovato senza vita.

Nello stesso procedimento la Procura di Caltanissetta aveva chiesto per l’ex capo della Polizia la misura degli arresti domiciliari. La richiesta era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, ma i magistrati dell’accusa avevano successivamente presentato appello al Tribunale del Riesame.

Il primo dicembre era in programma l’udienza per decidere sulla richiesta di arresti domiciliari per l’ex capo della Polizia.

Gianni De Gennaro non è stato solo il capo della Polizia e dei servizi segreti, ma ricoprì anche l’incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, direttore della Dia e presidente delle principali aziende pubbliche del settore della Difesa (Leonardo). Assieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ha rappresentato il fulcro della lotta a Cosa nostra e il pilastro investigativo del maxi processo.

Durante il G8 di Genova De Gennaro era il capo della Polizia e tra i documenti che, secondo la procura nissena, sarebbero stati in parte o del tutto distrutti ci sarebbe anche un hard disk che conteneva documenti riservati. «Vi erano contenuti gli atti del G8 e di Massimo Ciancimino (colui il quale aveva rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti di De Gennaro venendo per tale motivo condannato per calunnia)» ha scritto la procura di Caltanissetta.

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