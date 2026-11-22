Via D'Amelio

Il giusto cordoglio non deve fermare le indagini. Di Pietro: «Mi ricorda la vicenda di Raul Gardini». Borsellino Jr: «Se n’è andato un pezzo di verità»

Il cordoglio viene prima di tutto. La morte di Gianni De Gennaro è una tragedia e alla sua famiglia va il rispetto dovuto in un momento così doloroso. Ma il rispetto per chi non c’è più non può diventare una ragione per fermare la giustizia.

La verità giudiziaria sulla strage di via D’Amelio riguarda Paolo Borsellino, gli agenti della scorta e un Paese che attende da decenni ancora risposte. De Gennaro era indagato dalla procura di Caltanissetta nell’inchiesta sui presunti depistaggi successivi alla strage. La sua posizione restava da accertare. Il primo dicembre era fissata un’udienza davanti al Tribunale del Riesame sulla richiesta cautelare avanzata dalla procura: un passaggio giudiziario che avrebbe potuto incidere sul percorso dell’indagine. La sua morte, ora, lascia senza la sua voce una parte degli accertamenti.

Eloquente l’appello di Antonio Di Pietro: non criminalizzare l’azione dei magistrati, chiamati ad «accertare la verità». Il riferimento è al gruppo nisseno guidato dal pm Salvatore De Luca e che sta indagando proprio per tentare di arrivare, dopo oltre trent’anni, a una verità sulle stragi del 92. «Innanzitutto un gesto di rispetto e vicinanza alla famiglia, è stato un servitore dello Stato, tante cose ha fatto per lo Stato...», ha detto Di Pietro, precisando che «non sappiamo però la sua versione su questi ultimi avvenimenti». L’ex pm poi ha evocato il caso di Raul Gardini, morto alla vigilia di un interrogatorio. «Questa storia mi ricorda un’altra vicenda, drammaticamente simile», ha aggiunto, sottolineando che anche allora «non vennero chiarite» alcune ombre.

Un richiamo breve, ma netto: il dolore per una morte non cancella il dovere di fare luce. Gardini fu trovato senza vita a Milano il 23 luglio 1993. Quella mattina avrebbe dovuto essere interrogato proprio da Di Pietro nell’inchiesta Enimont. Il parallelismo con De Gennaro sta nell’appuntamento giudiziario mancato e nelle domande rimaste aperte; le due vicende, però, appartengono a contesti diversi ma su cui lavorano i magistrati nisseni e che gli inquirenti considerano rilevanti per ricostruire la strage di via D’Amelio. Il nome di Gardini è stato accostato al capitolo «mafia-appalti» per gli accertamenti su società del gruppo Ferruzzi e manager attivi in Sicilia. L’ipotesi che quella vicenda abbia influito sulla sua decisione di togliersi la vita non è però un fatto accertato. De Gennaro, invece, era indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.

Manfredi Borsellino, figlio del giudice ucciso, ha parlato di «dispiacere e turbamento» per la scomparsa di «un uomo dello Stato e delle Istituzioni». Ma ha aggiunto che con De Gennaro «potrebbe essersene andato un pezzo di verità», una verità che avrebbe potuto aiutare gli inquirenti a «(ri)scrivere la storia giudiziaria della strage di via D’Amelio». Non è una conclusione sulle responsabilità di De Gennaro: è il richiamo di una famiglia che da decenni aspetta che ogni elemento venga verificato.

Ne è convinto anche lo stesso Antonio Ingroia, ricordando che il prossimo primo dicembre De Gennaro avrebbe dovuto chiarire aspetti che, secondo l’ex pm, riguardavano la distruzione di documenti e il trasferimento di altri su un hard disk portatile. «Erano aspetti che andavano chiariti», ha detto Ingroia. Come dire, un «appuntamento con la verità» mancato, al quale avevano diritto «i familiari delle vittime e tutti i cittadini» rimasti «orfani della verità». Ora quell’appuntamento non potrà più svolgersi. Ma l’inchiesta non può fermarsi: dovrà proseguire attraverso gli atti, le testimonianze e ogni riscontro possibile. Il rispetto per i morti e il diritto alla verità dei vivi non sono in conflitto. Per la famiglia Borsellino e per il Paese, fare chiarezza resta necessario.

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