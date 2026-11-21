PREVISIONI

Dopo una breve tregua, il maltempo torna a colpire l’Italia con l’arrivo di una nuova perturbazione accompagnata da piogge intense e temporali. Per la giornata di domani, domenica 22 novembre 2026, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo. Il livello di criticità più elevato, l’allerta arancione per rischio idrogeologico, riguarda esclusivamente la Toscana nelle aree di Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana e Versilia, dove si temono allagamenti diffusi, smottamenti e innalzamento dei corsi d’acqua.

Contemporaneamente scatta l’allerta gialla su altre sei regioni: per rischio piogge e temporali in Liguria (settori centrale, di levante e padano), Molise e Umbria; per rischio idraulico in Emilia-Romagna (dal piacentino-parmense al bolognese) e Friuli-Venezia Giulia (bacino dell’Isonzo e pianura di Udine e Gorizia); infine per rischio idrogeologico nuovamente in Emilia-Romagna, Liguria, Molise, nelle aree interne del Lazio (Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti) e su buona parte della Toscana centro-settentrionale (tra cui Mugello, Bisenzio, Ombrone Pistoiese, Serchio e Romagna-Toscana).

A Roma sarà invece una giornata segnata da nuvolosità, soprattutto al mattino mentre ci saranno nubi sparse di passaggio al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera.