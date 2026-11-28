Il pm di Caltanissetta

Difenderlo vuol dire far luce sugli omicidi di Falcone e Borsellino

Attenzione ad attaccare, demonizzare, isolare Salvatore De Luca. Il procuratore di Caltanissetta che non ci sta a infilare in una botola il depistaggio sulle indagini per la strage di via D’Amelio va invece sostenuto. Quel che accadde al giudice Paolo Borsellino deve vedere piena luce: dal colpo alla tempia che si è sparato Gianni De Gennaro pare che invece debba calare il buio su chi ha negato la verità su quella strage. E si è ricominciato con veline, soffiate, allusioni. Si fanno pubblicare ai giornaloni disponibili virgolettati su cui fare titoli e denigrazioni.

«Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare»: estrapolando questa frase scritta da De Gennaro nella missiva destinata a De Luca si costruisce l’accusa ancora più terribile: il magistrato diventa peggio delle cosche su cui indaga. E persino i dubbi sul pentito Totuccio Contorno che abbiamo visto emergere in tv nella trasmissione “Le Iene” sul suo rapporto con l’ex capo della polizia morto tragicamente diventeranno probabilmente materiale da archiviare. Sono quelli che cercano in un’inchiesta l’istigazione al suicidio. È la costruzione del mostro, che isolano moralmente e professionalmente. Tacciono i colleghi di De Luca, pochissime voci tra i togati lo difendono, il Csm non apre le consuete pratica di tutela.

L’ordine è state zitti. Eppure De Luca, indagando, ha difeso altri magistrati, due eroi: Falcone e Borsellino sono stati isolati dai vertici della Procura di Palermo dell’epoca, che agivano per interessi propri e di soggetti vicini. E quell’isolamento ha dato a Cosa Nostra la percezione che fossero senza protezione. Lo ha detto in commissione antimafia. Non doveva farlo...Perché si tratta di interessi ancora vivi, che temono la verità.

Per questo ci chiediamo - odiano chiederci - chi passa quelle lettere, a tratti o in forma integrale, sempre agli stessi giornali, quasi ad imbeccarli sulle motivazioni da offrire per “spiegare” il suicidio di De Gennaro. Più comoda, perché inutile all’inchiesta, inseguire la fantasiosa e inesistente “pista nera” che scoprite quali apparati dello Stato hanno sabotato le indagini sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

Già, anche Capaci, perché entrambi i magistrati destinatari di quell’enorme carico di tritolo - assieme ai loro uomini e donne di scorta - volevano scoperchiare i rapporti tra mafia, politica e imprese sugli appalti. Non dovevano. Cosa Nostra, grazie ai suoi complici in colletti bianchi, prima li isolò e poi li fece a pezzi. Una velina non è un’informazione. È un’operazione. Pubblichi una frase, e quella frase diventa il titolo. Pubblichi una frase, e il lettore si fa un’idea. Pubblichi una frase, e il magistrato che indaga diventa l’accusato.

Questo è ciò che sta accadendo contro il magistrato di Caltanissetta. Che non ha peccato di protagonismo: perché quello che doveva far sapere lo ha raccontato nella sede istituzionale della commissione Antimafia. La stessa presidente Colosimo viene trattata quasi come complice di un procuratore della Repubblica trasformato in un criminale.

È ovvio che le parole lasciate da De Gennaro nell’ora tragica della sua morte facciano riflettere qualunque persona dotata di un minimo di sensibilità. Quell’uomo ha scritto che si sentiva colpito nell’onore. Legittimo, assolutamente legittimo.

Ma non lo è il tentativo di chiudere con un macigno di tanta portata un’inchiesta che deve piuttosto continuare per far luce sui massacri di mafia.

Falcone lo disse prima di morire: «Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco più grande del proprio». Borsellino lo disse dopo la morte di Falcone: «Mi hanno lasciato solo».

Possiamo dire che c’era un sistema che isolava i magistrati scomodi perché davano fastidio agli appalti? Allora il cerchio si allarga a politica, imprenditoria, pezzi dello Stato. E quella è la verità che fa paura a tutti gli attori più spregiudicati del tempo e ai loro seguaci di oggi. Per scoprirla bisogna indagare. Ed è questo che sta facendo De Luca. Vuole capire chi ha favorito Cosa Nostra: ed è un obbligo, non una facoltà.