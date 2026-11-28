IL BLOCCO

Chi ha in programma un viaggio, deve muoversi in città o accompagnare i figli in classe farà bene a tenere il calendario a portata di mano. Dicembre si annuncia come un mese difficile sul fronte sindacale: le astensioni si concentrano soprattutto tra il 14 e il 18, ma l’appuntamento destinato a lasciare il segno arriva subito, con lo sciopero generale di venerdì 4.

A proclamarlo è il sindacalismo di base: Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Sbm, Sgc e Unicobas, affiancati da Slai Cobas, Fao Cobas, Slai Prol Cobas, Al Cobas, Orsa, Fi-si, Usb e Dlf Cobas. Anche Usi 1912 ha indetto per la stessa data uno stop di ventiquattr’ore. La protesta riguarda tutti i comparti, pubblici e privati. Sul tavolo ci sono stipendi e pensioni più alti, più risorse per sanità, scuola e welfare, la difesa dei diritti, della sicurezza sul lavoro e delle libertà sindacali e il no al riarmo. Sono previsti cortei e presidi in undici città: Milano, Bergamo, Torino, Genova, Bologna, Trento, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo.

Per i pendolari del treno il disagio comincia in anticipo: lo stop ferroviario scatta alle 21 di giovedì 3 e termina alle 21 di venerdì 4, con possibili variazioni alla circolazione anche poco prima e poco dopo questa finestra. Per chi vola restano le fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Dopo una settimana di tregua, lunedì 14 l’attenzione si sposta sugli aeroporti romani. A Fiumicino si ferma dalle 10 alle 18 il personale di Adr Security, mentre i lavoratori di Aviation Service saranno in sciopero per l’intera giornata a Fiumicino e Ciampino. Si tratta di vertenze locali, ma con effetti a catena possibili su tutta la rete dei voli. Lo stesso giorno, in Calabria, dalle 10.59 alle 14.59 si fermano gli autisti di Autolinee Romano Regionali Spa e Fratelli Romano Spa a Crotone e quelli di Fata Srl a Cosenza.

Martedì 15 è la volta dei taxi. Gli incontri al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non sono bastati a disinnescare la protesta, e le auto bianche resteranno in rimessa dalle 8 alle 22. L’adesione è larghissima: Uti, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Claai, Fast Confsal Taxi, Usb Taxi, Filt Cgil Taxi, Atlt, Consultaxi, Sul Taxi, Ati Taxi, Uritaxi, Orsa Taxi, Unimpresa, Sitan, Satam, Tam e Uiltrasporti.

La stessa giornata porta altri stop. A Bologna si astengono per ventiquattr’ore i dipendenti Enav (Uiltrasporti). A Casale Monferrato il trasporto pubblico gestito da Amc si ferma dalle 9 alle 11.30. A Fiumicino scioperano gli addetti al trasporto scolastico: il servizio del mattino per l’ingresso in classe è garantito, il resto della giornata no. All’università di Bologna Alma Mater Studiorum, infine, il personale tecnico-amministrativo e i Cel (collaboratori ed esperti linguistici) si fermano dalle 8.30 alle 10.30.

Mercoledì 16 sui binari tocca a Italo, con due agitazioni nazionali sovrapposte: Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Ferrovieri hanno proclamato lo stop dalle 9.01 alle 16.59, Uiltrasporti dalle 3 del 16 alle 2 del 17. A Lecce le Ferrovie del Sud Est si fermano dalle 8.30 alle 12.29. A Genova i mezzi Amt restano in deposito dalle 11.30 alle 15.30, mentre a Napoli i lavoratori di Air Campania scioperano per tutta la giornata, nel rispetto delle fasce di garanzia.

Giovedì 17 Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Orsa chiamano alla protesta i lavoratori degli appalti ferroviari, con un’astensione di mezzo turno per ciascun turno di lavoro.

Venerdì 18 il calendario si chiude con due mobilitazioni nazionali. L’Usb ferma l’autotrasporto per l’intera giornata, dalle 0 alle 24, riportando sulle strade una protesta tra le più temute. Nelle scuole, invece, la protesta durerà tutto il giorno ed è proclamata da “La Voce dei Giusti”.