La menzogna

De Gennaro passò le carte a D'Avanzo che le pubblicò su La Repubblica alla vigilia delle elezioni politiche

Davvero qualcuno può pensare che, a una settimana dalle elezioni politiche, associare il nome di Silvio Berlusconi a Cosa Nostra potesse rappresentare un regalo elettorale per il fondatore di Forza Italia? Bisognerebbe prendere sul serio una ricostruzione che ignora le più elementari regole della comunicazione.

Da giorni viene ripetuto come un disco incantato che la fuga di notizie sulle dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi, pubblicate da Repubblica il 19 marzo 1994, abbia favorito il Cavaliere. Il verbale era stato consegnato da Gianni De Gennaro, allora capo della Dia, con lo scopo di agevolare Berlusconi, al giornalista di Repubblica Giuseppe D’Avanzo, come confermato dal collega Attilio Bolzoni. Una tesi che non regge e che rischia di diventare una verità di comodo soltanto perché ripetuta abbastanza volte. Il ragionamento è piuttosto semplice.

Cancemi riferiva che Totò Riina considerava Berlusconi e Marcello Dell’Utri persone che aveva «nelle mani» e che il loro rapporto rappresentava un bene per Cosa Nostra. Non proprio una presentazione elettorale ideale per un candidato che si preparava a conquistare Palazzo Chigi e ad affondare la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto.

Eppure, secondo questa bizzarra interpretazione, la diffusione di quelle dichiarazioni avrebbe, da un lato, affossato l’inchiesta sui rapporti tra mafia e politica, e dall’altro procurato a Berlusconi addirittura mezzo milione di voti. Una tesi francamente surreale.

C’è poi un particolare che viene dimenticato: siamo nel marzo del 1994. Berlusconi è appena entrato in politica, Forza Italia è una creatura appena nata e il suo rapporto con la magistratura è ancora lontano dalla stagione dello scontro che caratterizzerà gli anni successivi. Non c’è ancora il Berlusconi della battaglia contro le toghe e la persecuzione giudiziaria. Anzi, vinte le elezioni, Berlusconi aveva offerto ad Antonio Di Pietro, il pm idolo delle manette di Mani pulite, il posto da ministro dell’Interno.

Anche la dinamica della diffusione della notizia merita di essere ricostruita. Le anticipazioni sulle dichiarazioni di Cancemi erano già circolate attraverso le agenzie di stampa. Il verbale, condiviso dalla pm Ilda Boccassini con diversi uffici giudiziari e investigativi, era arrivato alla Procura di Palermo, a quella di Firenze, al Ros e alla Dia. Insomma, un atto coperto dal segreto era girato fra tante mani, fino a quelle di De Gennaro che aveva deciso di consegnarlo ai giornalisti di Repubblica.

Quale era, quindi, il vero obiettivo di quella pubblicazione? Se l’intento fosse stato aiutare Berlusconi, sarebbe davvero difficile spiegare perché si sia scelto di far circolare, proprio alla vigilia del voto, accuse tanto pesanti sui suoi presunti rapporti con la mafia. La spiegazione più lineare è esattamente quella opposta: mettere il Cavaliere in difficoltà, associandone il nome a Cosa Nostra nel momento decisivo della campagna elettorale.

Una lettura che trova riscontri nella testimonianza di Claudio Petruccioli, in quel periodo vicino ad Achille Occhetto. Petruccioli ha ricordato l’irritazione del leader del Pds nei confronti di Luciano Violante, in questi giorni molto attivo nel difendere l’immagine di De Gennaro, per aver raccontato alla stampa che la Commissione antimafia di cui era presidente stava indagando sui rapporti fra la mafia e Marcello Dell’Ultri. Occhetto reagì duramente e Violante si dimise. Difficile immaginare una reazione del genere se quella pubblicazione fosse stata considerata un favore al centrosinistra.

Anche Michele Emiliano, già magistrato e amico di De Gennaro, ha escluso che la soffiata fosse finalizzata a far saltare l’inchiesta. Semmai, ha osservato, avrebbe potuto mettere Berlusconi in difficoltà sul piano elettorale.

Nel marzo 1994 un’accusa di contiguità con la mafia, dopo le stragi dell’anno precedente, non era un regalo per chi chiedeva il voto agli italiani. Era, semmai, un siluro.