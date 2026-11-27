E’ durata quasi undici ore l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia che si è tolto la vita lo scorso 21 novembre nella depandance della sua villa a Montiano. L’esame, iniziato alle ore 8:00 di stamattina, è stato compiuto presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Careggi a Firenze e rientra nell’inchiesta della procura di Grosseto relativa al reato di istigazione al suicidio a carico dii ignoti.

Tutto questo contribuirà a ricostruire le circostanze dettagliate della morte, come il preciso orario in cui è avvenuto il fatto. Anche se, secondo la prima ricostruzione investigativa, De Gennaro si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

Al termine dell’autopsia, sono state avviate le procedure necessarie per la restituzione della salma ai familiari. Verso le ore 19 il feretro ha lasciato Careggi in direzione di Roma e domani, dalle ore 9 alle 17, sarà esposto nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca a Roma, per l’ultimo saluto.

I funerali sono fissati per lunedì 30 novembre alle 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angelia Roma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presentealla cerimonia.