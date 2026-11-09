Trump non arretra, rilancia. E così dribbla il Congresso

Dopo le midterms

Con Miller capo di gabinetto chiara la strategia di puntare sui poteri presidenziali per scavalcare i veti di Camera e Senato

Donald fa il Donald, e forse memore degli antichi insegnamenti del suo mentore Roy Cohn, rilancia e va all’attacco, di nuovo. Dopo la rovinosa sconfitta alle midterm percepita quasi unanimemente (e a ragione) come un pollice verso all’impeto della Casa Bianca e conseguenze annesse (inflazione). Dunque, capitolo 1. Trump sceglie Stephen Miller come capo di gabinetto al posto di Susie Wiles. Timbro politico ben chiaro. Miller è l’ideologo della linea più intransigente del trumpismo, il principale architetto delle politiche sull’immigrazione e uno dei più convinti sostenitori di un esercizio largo dei poteri presidenziali. Fu lui a promuovere il ricorso agli ordini esecutivi come strumento privilegiato dell’azione di governo, anche attraverso interpretazioni particolarmente aggressive di leggi risalenti a decenni fa. Figlie di questa visione sono le operazioni dell’Ice. La sua promozione, dunque, dice molto sulle intenzioni di Trump per la seconda parte del mandato. Il presidente sembra interessato a rafforzare il suo piglio identitario. Non a caso, la decisione fa serpeggiare reazioni critiche anche all’interno del blocco repubblicano, dove diversi parlamentari attribuiscono proprio alla stretta sull’immigrazione, sostenuta da Miller, una parte della responsabilità per la perdita del consenso, soprattutto tra gli elettori latinos.

La seconda dimostrazione arriva dal rapporto con i democratici. Il presidente ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare immediatamente sugli esponenti dell’opposizione che prospettano impeachment e sanzioni nei confronti di membri dell’amministrazione. Trump ha definito le iniziative annunciate dai democratici una forma di estorsione, sostenendo che i responsabili debbano pagare e persino finire in carcere. È un’impostazione che anticipa un confronto durissimo con il Congresso a maggioranza democratica.

Terzo capitolo. A completare il quadro arriva un episodio che, per quanto possa sembrare una piccola pagina di colore, conferma la direzione che Trump vuole imprimere alla parte finale del mandato. Il Presidente ha offerto a Dana White, il patron dell’Ufc, l’incarico di portavoce presidenziale, con tanto di post sul social Truth. Solo che, a quanto la Cnn ha avuto modo di appurare attingendo a fonti vicine a White, quest’ultimo avrebbe già declinato la proposta di nomina per una casella che non gode di buona cronaca, basti guardare alla fulminea esperienza di Katie Zacharie. Trump e White, però, dovrebbero comunque vedersi oggi alla Casa Bianca. Non si escludono, poi, degli interventi nella squadra di governo.

«Penso che i suoi componenti siano bravi», ha detto ieri alla Cbs, «Ma forse apporterò qualche cambiamento». Quanto alla guerra contro l’ Iran ha definito «molto improbabili» nuovi attacchi se ci saranno progressi nel percorso negoziale, «dipende dal fatto che firmino o meno un accordo molto solido». E ha aggiunto: «Li ho colpiti così duramente. Non avete idea di quanto duramente li ho colpiti».