Il Conte «tassa e spendi» tra Reddito allargato e patrimoniale mascherata

la ricetta a 5 stelle

Il leader M5S vuole «redistribuire la ricchezza» e lancia il «contributo sulle ricchezze finanziarie»

Alla fine la maschera è caduta. Dietro i tatticismi e i distinguo dei giorni scorsi, Giuseppe Conte cede al richiamo della sinistra massimalista. Il leader del M5S si accoda alla linea “dura” dettata dal segretario della Cgil, Maurizio Landini. All’assemblea del Teatro Brancaccio, Landini aveva tracciato la rotta del campo largo evocando un «contributo di solidarietà», paravento semantico studiato proprio per far digerire ai grillini quella patrimoniale che Avs rivendica apertamente e che anche il Pd di Elly Schlein sostiene.

La conferma di questo definitivo asse “tassa e spendi” arriva in un’intervista al Sole 24 Ore. L’avvocato di Volturara Appula prova a indorare la pillola, ma la sostanza non cambia: la ricetta per l’Italia è sempre la stessa, più sussidi e più tasse. «Vogliamo sì chiedere un contributo maggiore a chi detiene grandi ricchezze finanziarie, ma senza colpire il risparmio ordinario delle famiglie e, soprattutto, senza intaccare il capitale produttivo delle imprese e il lavoro», ha affermato il presidente del M5s. Una mossa che non inganna: l’imposta progressiva sui patrimoni finanziari altro non è che l’ennesimo prelievo forzoso mascherato da equità, destinato a spaventare i mercati e a deprimere gli investimenti.

Per giustificare l’ennesimo assalto al portafoglio degli italiani, Conte rispolvera il refrain di sgravi fiscali strutturali. «Il nostro obiettivo numero uno è realizzare un vasto piano di taglio delle tasse», spiega Conte. Sia «sul ceto medio, attraverso l’introduzione di una “scala mobile fiscale” per adeguare scaglioni Irpef, deduzioni e detrazioni all’inflazione e contrastare il fiscal drag; sui ceti più fragili, attraverso un’estensione della no tax area fino a 20mila euro; sulle imprese, con un massiccio recupero di crediti d’imposta per incentivare gli investimenti».

Ma le promesse di alleggerimento fiscale si scontrano con la realtà di un programma economico che guarda solo a spendere i soldi dei contribuenti. Sollecitato sul fatto che Avs, Landini e Schlein chiedano una patrimoniale per la spesa pubblica, Conte capitola: «Siamo d’accordo sulla necessità di usare la leva fiscale per la redistribuzione della ricchezza. La nostra proposta la riteniamo più pragmatica» e «si basa su un’imposta progressiva sulle grandi ricchezze finanziarie delle persone fisiche, escludendo gli immobili, i conti correnti, i depositi bancari, i libretti di risparmio e le imprese».

Il disegno assistenzialista si completa con il ritorno del convitato di pietra della politica grillina: il Reddito di cittadinanza, in una versione ancora più radicale. Quanto al «Reddito 2.0, la nostra idea punta a recuperare la natura universalistica della misura, superando la distinzione rigida tra occupabili e non occupabili, costruendo uno strumento che garantisca un sostegno economico a chi è in difficoltà, accompagnato da percorsi effettivi di formazione, riqualificazione professionale e inserimento lavorativo grazie al supporto delle imprese». Tradotto: un sussidio a pioggia per tutti.