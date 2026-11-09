Muro di Berlino, l’anniversario della caduta. Quando una “domanda” cambiò la storia

Cadeva oggi il Muro di Berlino, simbolo della Guerra Fredda e di una spaccatura che per decenni aveva tenuto divisi, a pochi metri di distanza, il blocco occidentale e sovietico. Ma il 9 novembre 1989, prima che una folla immensa si riversasse verso i valichi, tutto ebbe inizio a causa di un bigliettino e di un equivoco comunicativo.

Incalzato dal giornalista dell’ANSA Riccardo Ehrmann sulle nuove norme relative a espatri e spostamenti, il portavoce della DDR, Günter Schabowski, rispose senza aver consultato con cura le carte dichiarando che i cittadini avrebbero potuto attraversare il confine liberamente: «Per quanto ne so... ha effetto immediato, senza indugio».

Quella singola dichiarazione fece il giro del mondo, spingendo migliaia di cittadini della Germania Est a precipitarsi alle barriere. Trovandosi di fronte a una moltitudine incontenibile, le guardie scelsero di non opporsi alla folla. Iniziò così l’abbattimento del muro, iniziò così la fine del regime comunista.