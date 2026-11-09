Meteo, tregua finita. In arrivo maltempo e piogge: quando e dove

Previsioni

La tregua è durata poco. Dopo qualche giorno di tempo stabile, sull’Italia torna il maltempo con due perturbazioni atlantiche ravvicinate. La prima arriva oggi ed è relativamente moderata. La seconda, attesa da giovedì 12 novembre, preoccupa di più: potrebbe scaricare oltre 80-100 millimetri di pioggia in ventiquattro ore sulle regioni centro-settentrionali, con raffiche di Scirocco e Libeccio tra i 70 e i 90 chilometri orari e mari in progressivo aumento.

Le temperature resteranno nel complesso stabili. L’unico cambiamento riguarda le minime notturne, che tenderanno a salire per effetto delle correnti umide meridionali.

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, nelle prossime ore il cielo si coprirà rapidamente su tutto il Settentrione. I fenomeni più consistenti sono previsti su Liguria e Appennino piemontese ed emiliano, poi si estenderanno al resto delle regioni, con accumuli stimati tra i 10 e i 20 millimetri. Sulle Alpi tornerà la neve, soprattutto nei settori occidentali: i primi fiocchi cadranno intorno ai 1.400-1.500 metri, mentre gli accumuli di 5-10 centimetri sono attesi tra i 1.500 e i 1.700 metri. Nelle ore più fredde sono possibili foschie dense e banchi di nebbia lungo le coste dell’alto Adriatico.

Al Centro il peggioramento partirà dalla Toscana settentrionale: le piogge arriveranno nel pomeriggio e in serata si allargheranno al resto della regione. Qualche rovescio isolato è previsto anche sull’alto Lazio, sulla fascia costiera laziale e sulla Sardegna orientale. Nebbie mattutine sono possibili sul litorale marchigiano.

Il Sud resta per ora ai margini. In nottata e al mattino ci saranno solo deboli piogge residue sulle coste pugliesi e calabresi, con visibilità ridotta nel Salento, e qualche piovasco nel pomeriggio in Sicilia.

Martedì 10 le precipitazioni si concentreranno soprattutto in Liguria, con piogge da deboli a moderate (5-15 millimetri), e sulle regioni centrali, dove i fenomeni saranno più sparsi. Il resto del Nord resterà asciutto, così come il Mezzogiorno e le Isole, dove il tempo sarà variabile ma senza piogge di rilievo. Mercoledì 11 l’instabilità riguarderà solo il versante tirrenico centrale, con 10-20 millimetri. Sarà però solo una tregua prima del peggioramento più forte.

Dopo il picco di giovedì, tra venerdì 13 e sabato 14 il maltempo dovrebbe perdere intensità e diventare meno diffuso, ma insisterà soprattutto sul Nordest e lungo i settori tirrenici, coinvolgendo anche il Centro-Sud. I previsori invitano alla prudenza: per un quadro più preciso sul weekend bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti.