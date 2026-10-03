Treviso, bimbo di un anno muore al Pronto soccorso. Indagata la baby-sitter

È indagata per omicidio colposo la baby-sitter di 22 anni che aveva in custodia il bimbo di un anno morto nella notte tra giovedì e venerdì 2 ottobre al Pronto soccorso di Treviso, dov’era stato portato d’urgenza in arresto cardiaco.

È stata proprio la ragazza accorgersi che il cuore del piccolo non batteva più e a chiamare quindi l’ambulanza, poi giunta immediatamente nell’abitazione di Mogliano Veneto. Nonostante oltre un’ora di manovre di rianimazione da parte dei sanitari, il bambino è stato poi dichiarato deceduto. Per far luce sulle cause della morte sarà effettuata l’autopsia.