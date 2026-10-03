Meteo Giuliacci, il cando intenso ha le ore contate. Le previsioni di domenica 4 ottobre

Nel corso della giornata di domenica 4 ottobre le condizioni meteorologiche sulla nostra Penisola rimarranno sostanzialmente stabili, pur mostrando i primi segnali di un imminente cambiamento. Come riporta Giuliacci sul suo profilo youtube Meteo Giuliacci, insiste quest’alta pressione sull’Est Europeo che si allunga fino a raggiungere l’Italia, anche se si notano già i primi sintomi di indebolimento destinati a portare alla sua completa distruzione nella giornata di martedì.

Per la giornata di domenica si prevedono quindi condizioni di bel tempo e un clima per lo più soleggiato ovunque. Le temperature si attesteranno su valori di 3 o 4 gradi al di sopra della media di questo periodo, posizionandosi per lo più tra i 24 e i 27 gradi, con punte che raggiungeranno i 28 gradi sulla Puglia, sulla Calabria e sull’interno delle isole maggiori. Non ci saranno fenomeni di rilievo da segnalare, se non la possibilità di qualche rovescio o temporale pomeridiano limitato alle Alpi, sulle coste toscane, sulla Sardegna e sul sud della Sicilia.