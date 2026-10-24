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Torino, la solita violenza rossa. Al corteo bruciata la foto di Meloni a testa in giù

di Redazione
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In un sabato teso per le manifestazioni nelle piazze di tutta Italia, sull’onda di quelle violente della scorsa settimana, la situazione ha iniziato subito a degenerare nella città di Torino.

Da piazza Castello, i manifestanti hanno cercato infatti di avanzare verso via Po, presieduta dalle forze dell’Ordine, ignorando del tutto le istruzioni della Polizia di procedere per i Giardini Reali. Davanti all’avanzata, i caschi blu hanno respinto il corteo.

Manifestazioni cariche anche di violenza simbolica. E’ stata infatti bruciata la foto di Giorgia Meloni, accompagnando il gesto a slogan e insulti rivolti alla Presidente del consiglio. Nei cortei sventolano, tra le altre, bandiere della Palestina, dei No Tav,di Rifondazione comunista, Potere al Popolo, Si Cobas e Usb.

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Torino

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