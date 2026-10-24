Individuato l’ideatore del Movimento 17 ottobre: “È in questura”. Ecco chi è

Sarebbe stata individuata dalla Polizia la “mente” del Movimento 17 ottobre. Si tratterebbe di un trentenne italiano di seconda generazione di origini marocchine.

Il giovane formalmente residente in provincia di Brescia, adesso si trova in questura a Milano per essere interrogato. La notizia è stata anticipata dal Tg1. Sarebbe un’attivista dei movimenti pro-pal e giornalista free-lance che con collabora con un quotidiano nazionale.

Perquisizioni sono in corso in un’abitazione alla periferia del capoluogo lombardo.

A Milano ci sono stati oltre 150 controlli nelle abitazion tra il capoluogo, Monza e altre venti città. La polizia indaga sulle violenze di una settimana fa esui messaggi che precedono i cortei di oggi. Le perquisizioni ’urgenza riguardano soprattutto universitari, ma anche liceali egiovanissimi. A far scattare i controlli sarebbe stata una chat WhatsApp trovata nel cellulare di una persona indagata per i disordini.