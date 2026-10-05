Torino, choc a scuola: “Odio i disabili”. E brucia il compagno con l’accendino

COSA RISCHIA

All’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, in provincia di Torino, uno studente ha aggredito il compagno di scuola affetto da disabilità per poi ustionarlo al braccio con la fiamma di un accendino. Il tutto è avvenuto nel bagno dell’istituto, sulla base di una motivazione che ha lasciato tutti sgomenti. “Odio i disabili” ha detto infatti il responsabile del gesto che, fanno sapere dalla scuola, non si è pentito del gesto.

“Siamo sconcertati. Nella nostra scuola non erano mai avvenuti episodi di questa gravità” ha detto la preside, Roberta Martino, aggiungendo che “è stato fatto un video antecedente all’aggressione dove c’è una presa in giro”. Secondo quanto riferito, comunque, nessuno dei compagni è intervenuto a sua difesa. Ora lo studente “rischia non solo una sospensione, ma anche un provvedimento più grave, fino all’allontanamento dall’istituto”. La preside ha presentato denuncia ai Carabinieri.