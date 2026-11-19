Giornalismo

Scomparso all’età di 82 anni. Era stato anche sindaco di Ponza

È morto all’età di 82 anni Piero Vigorelli, giornalista nato in Svizzera nel giugno del ’44 e sindaco del comune di Ponza dal 2012 al 2017. Firma del Messaggero dal 1974, fu volto della trasmissione “Detto tra noi - La cronaca in diretta”, programma da lui inventato e dedicato all’attualità e ai fatti di cronaca. Dal 1994 al 1996 fu direttore del TgR, per poi approdare a Mediaset. A ricordarlo oggi è l’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, il Cda e l’intera azienda, che ne omaggiano “l’appassionato impegno giornalistico” e ricordano “un periodo - nei primi anni Novanta - segnati dalla grande innovazione nel racconto della cronaca in un programma, ‘Detto tra noi’, che su Rai 2 aveva riscosso un enorme successo di pubblico”.

Nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno 1944, inizia la propria carriera giornalistica negli anni Settanta. Dopo le prime esperienze nelle redazioni dei settimanali L’Opinione e Tempo illustrato, nel 1974 approda al quotidiano Il Messaggero.

Per quindici anni lavora come cronista, giornalista parlamentare e inviato speciale, occupandosi di politica e attualità.

Nel 1989 il passaggio alla televisione, con l’ingresso in Rai, segna una nuova e importante stagione professionale. Conduce Detto tra noi, trasmissione ideata e condotta su Rai 2, successivamente conosciuta come La cronaca in diretta.

Dal 1994 al 1996 Vigorelli è direttore della Testata giornalistica regionale della Rai, contribuendo allo sviluppo dell’informazione regionale e introducendo nuove modalità di comunicazione con il pubblico.

Nel 1997 passa a Mediaset, dove ricopre incarichi di responsabilità a Videonews e al Tg5. Tra le trasmissioni che portavano la sua firma anche Miracoli, dedicata a testimonianze di fede, guarigioni e fenomeni religiosi.

Nel maggio 2012, per cinque anni, è eletto Sindaco del Comune di Ponza.