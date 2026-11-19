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Paderno Dugnano, delusi i fan della storica band hard ‘n heavy americana: cosa è successo

Il concerto degli L.A. Guns, storica band californiana, era attesissimo dagli appassionati di hard rock e heavy metal ma è durato solo una manciata di canzoni. Il live di ieri 18 novembre allo Slaughter Club di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, è stato interrotto dopo appena 25 minuti.

La band americana guidata da Phil Lewis e Tracii Guns si stava esibendo. Secondo le ricostruzioni diffuse dai siti specializzati come Metal Hammer e le testimonianze di spettatori presenti, le forze dell’ordine si sarebbero presentate al mixer, interrompendo l’amplificazione e chiedendo ai musicisti di lasciare il palco. Anche il pubblico sarebbe stato invitato ad abbandonare il locale.

All’esterno sarebbero state presenti diverse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale. Tra le ipotesi circolate c’è quella di uno sforamento della capienza del locale. L’episodio arriva dopo il concerto del 17 novembre al New Age Club di Roncade, in provincia di Treviso, dove gli L.A. Guns si erano esibiti regolarmente, senza che venissero segnalati problemi.