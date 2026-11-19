Dalla carta stampata a Telefono Giallo fino all’Europarlamento con il Pds

Addio a Corrado Augias. Il giornalista, scrittore, autore televisivo e conduttore di programmi è morto oggi, giovedì 19 novembre. Aveva 91 anni.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935 da padre sardo (ufficiale dell’Aeronautica) e madre francese, Augias ha mosso i primi passi in Rai negli anni Sessanta, affermandosi come cronista culturale e inviato speciale. La sua carriera nella carta stampata — anche come corrispondente da Parigi e New York — lo ha visto protagonista su testate come L’Espresso, Panorama, La Stampa e, per decenni, come firma di punta ed editorialista de la Repubblica, dove ha curato la celebre rubrica delle lettere e lo spazio La mia Babele su Il Venerdì.

In televisione ha legato il suo nome a programmi come Telefono giallo, pionieristico format dedicato ai grandi misteri e ai casi irrisolti della cronaca italiana, a Babele, passando per Enigma, Le storie - Diario italiano, Quante storie, Città segrete, Rebus e La gioia della musica, fino all’approdo su La7 con La Torre di Babele.

Accanto all’attività giornalistica, Corrado Augias ha firmato numerosi saggi storici, divulgativi e romanzi di successo tra cui I segreti di Parigi, I segreti di Roma, Inchiesta su Gesù, I segreti d’Italia e la trilogia gialla dedicata al commissario Sperelli. Tra il 1994 e il 1999 è stato inoltre deputato al Parlamento europeo con il Partito democratico della sinistra, il Pds antesignano del Pd. Lascia la moglie Daniela Pasti e la figlia Natalia, giornalista Rai.