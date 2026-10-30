Torino, Askatasuna carica la Polizia e Grimaldi (Avs) si defila dal corteo. FdI: “Accondiscendenza coi violenti”

VIOLENZA ROSSA

Fra le fila del centro sociale di Askatasuna, che a Torino è stato protagonista oggi 30 ottobre degli scontri con la Polizia, c’era anche un ospite particolarmente noto. Si tratta di Marco Grimaldi, deputato del partito “Alleanza Verdi e Sinistra” capeggiato da Bonelli e Fratoianni.

Un video rilanciato sui social lo inquadra mentre si defila dal corteo al sorgere delle violenze, mentre la folla attorno intona il coro “Tout le monde deteste la police”.

Da Fratelli di Italia, insorge la deputata Augusta Montaruli: “Nelle stesse piazze dei violenti che tentano di sfondare i cordoni e feriscono i poliziotti, lanciano uova contro la prefettura o mettono manichini di Giorgia Meloni a testa in giù, c’è tutto il Campo Largo [...] Sono tutti esponenti di primo piano, che confermano una pericolosa accondiscendenza con chi devasta e aggredisce ribadita da un’eterna assenza di prese di distanza”

Grimaldi non è nuovo a queste situazioni di profondo imbarazzo. L’ultima qualche giorno fa. Dopo aver fatto visita a tre giovani fermati con le Molotov a Milano per via degli scontri del 17 ottobre, aveva detto che “non volevano fare male a nessuno”. Non è mistero la sua vicinanza al centro sociale piemontese. “È uno schiaffo a quello Stato che vuole garantire libertà ma anche ordine, che non può piegarsi agli aska-scagnozzi, alle provocazioni, alle minacce, ai lanci di uova o pietre”, ha concluso Montaruli.