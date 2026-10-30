Il leader Fiom-Cgil con la kefiah pro 7 Ottobre, bufera sul sindacato

Il caso

Samuele Lodi, neo segretario del sindacato, in foto con la scritta in arabo «Diluvio Al-Aqsa»

Samuele Lodi, neo eletto segretario della Fiom-Cgil, è già nella bufera. In una foto pubblicata sul sito del sindacato viene ritratto mentre indossa una kefiah con delle scritte in arabo; scritte che tradotte significano «diluvio Al-Aqsa», ovvero il nome che Hamas ha dato all’operazione del 7 ottobre in cui morirono migliaia di civili israeliani. Nell’altra scritta, non interamente leggibile, si intravede la parola «Palestina». Non si sa se Lodi fosse o meno consapevole del significato di quelle frasi, ma la polemica è scoppiata.

«Essendo la scritta in arabo nessuno poteva esserne consapevole: per quanto ci riguarda tale motto è incompatibile con la storia, i principi, e i valori della Fiom-Cgil che da subito ha condannato i fatti del 7 ottobre e allo stesso tempo sostenuto l’autoderminazione del popolo palestinese», dichiara in una nota la Fiom-Cgil nazionale che promette verifiche interne e assicura che le foto sono state rimosse dalla comunicazione ufficiale e dai social media del sindacato.

L’Assemblea generale del Comitato centrale della Fiom-Cgil nazionale ha eletto giusto ieri Lodi con il 98,74% dei voti a favore alla carica di segretario generale dell’organizzazione, in sostituzione di Michele De Palma, che dal 14 settembre scorso e’ entrato a far parte della Segreteria nazionale della Cgil.

Lodi nasce a Cento, in provincia di Ferrara, il 20 gennaio 1970 ed entra a lavorare in un’azienda metalmeccanica nel settembre del 1989 e subito si iscrive alla Fiom-Cgil. Eletto per la prima volta delegato sindacale nel 2000, nell’ottobre del 2004 viene chiamato in distacco sindacale presso la Fiom di Ferrara, della quale diventa segretario generale nel maggio del 2014.

Nel maggio del 2019 viene eletto per la prima volta segretario generale della Fiom Emilia-Romagna e dal settembre 2021 coordina il Gruppo Fincantieri per la Fiom nazionale.

Il 4 aprile 2023 viene eletto in Segreteria nazionale della Fiom su proposta del segretario generale Michele De Palma e assume la responsabilità del settore Mobilità (Automotive, Navalmeccanica e Ferroviario).

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