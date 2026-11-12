Scuole colpite dagli hacker Falsi allarme bomba in oltre seimila istituti

STRATEGIA DELLA PAURA

La minaccia arrivata prima delle 10 in tutta Italia Evacuati oltre mille plessi. Controlli a tappeto

Dopo i supermercati e gli aeroporti, nel mirino dei pirati della rete finiscono le scuole. L’Italia si ritrova a fare i conti con una nuova ondata di minacce informatiche. Si realizza così la cupa previsione de Il Tempo: il conflitto ibrido-cognitivo non è più solo ipotesi teorica, ma una realtà con cui il Paese è chiamato a confrontarsi. Oltre 6300 gli istituti che ricevono, in simultanea, una mail in cui si parla di un ordigno pronto a esplodere nell’immediato. Un allarme, dunque, che, nel giro di qualche ora, provoca evacuazioni in ben 1115 istituti scolastici, mobilita le forze dell’ordine e costringe migliaia di genitori a interrompere la propria giornata per correre a prendere i figli. Per fortuna, dalle prime verifiche, non emergono pericoli. Resta, però, la portata di un episodio che ha rischiato di bloccare un’intera nazione.

L’emergenza comincia intorno alle 9.50, nelle caselle di posta delle segreterie arriva un messaggio inquietante a firma di un sedicente «Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan». Nel testo compaiono intimidazioni rivolte agli italiani e alla premier. Ma il passaggio che desta maggiore preoccupazione è quello sulla presenza di un «potente ordigno» nascosto in un sacchetto di plastica e dotato di un «innesco a distanza». Parole che impongono alle istituzioni preposte di attivarsi immediatamente.

Tra le 10 e le 12 cominciano le operazioni per svuotare le aule. Le comunicazioni con le autorità s’intensificano e le forze dell’ordine intervengono a vista per verificare la presenza di materiale anomalo. È così in tutte le città: da Roma a Napoli, da Bologna e Palermo, da Milano a Torino. Le segnalazioni si susseguono e coinvolgono progressivamente diverse regioni. La reazione non è omogenea. Ci sono presidi che scelgono di far lasciare subito i banchi mentre altri, come nel capoluogo lombardo, che preferiscono non creare troppo allarmismo, fanno finta di niente non interrompendo le lezioni, assumendosi comunque grandi responsabilità. Ma la normativa, in simili casi, lo permette, lasciando ai dirigenti l’ultima parola.

Chi di dovere, pertanto, si mette in moto, mentre gli insegnanti cercano di informare tempestivamente i genitori dei più piccoli. Sono ore di grande apprensione. Le telefonate si moltiplicano e WhatsApp diventa il principale canale per diffondere notizie, per la maggior parte “non verificate”, alcune delle quali, come accaduto a Pomezia dove si è parlato di una vera bomba nell’istituto, getteranno nel panico gruppi di mamme.

Anche il bilancio degli istituti coinvolti cresce col passare dei minuti. In un primo momento il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, parla di 300 realtà interessate. Un numero destinato a subire, sin dal principio, modifiche rilevanti. Nella sola Torino oltre 40 le strutture interessate da verifiche. Il quadro proveniente dalle diverse aree dello stivale restituirà presto un quadro molto più ampio di quello comunicato.

Dopo le 13 è lo stesso esponente dell’esecutivo a fornire una nuova dimensione del fenomeno, parlando di oltre 6mila scuole coinvolte, o almeno raggiunte dalla mail degli hacker. Le uniche regioni risparmiate sono il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta, regioni autonome che hanno indirizzi diversi non passando attraverso il sistema nazionale. Molte scuole non vedranno neppure il messaggio, perché finito nella casella “spam” o perché erroneamente cancellato. A essere escluse dall’attacco solo le istituzioni private e paritarie.

La situazione, quindi, arriva rapidamente all’attenzione del Consiglio dei Ministri, convocato in seduta straordinaria. Parallelamente, arrivano rassicurazioni rivolte alle famiglie e al personale scolastico, mentre proseguono le attività di controllo negli edifici. Sul territorio si lavora senza sosta. Gli operatori incaricati passano al setaccio ogni struttura: un’attività complessa, in considerazione dell’elevato numero di plessi coinvolti. Nonostante la vastità dell’allarme, le operazioni procedono in modo piuttosto spedito. Il bilancio delle bonifiche, arrivato in tempi record, è rassicurante: nessun esplosivo viene individuato e tutti gli accertamenti effettuati restituiscono «esito negativo». Ecco perché, oggi, la campanella tornerà a suonare e il tentativo di creare “panico” sarà rispedito al mittente.

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