Garlasco, fissata l’udienza preliminare per Sempio. L’indiscrezione: “Noi parte civile”. Di chi si tratta

È stata fissata al 25 febbraio 2027 la prima udienza preliminare per Andrea Sempio, nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Spetterà al gup Luigi Umberto Riganti valutare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Pavia nei confronti del 38enne, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di un appuntamento cruciale per i futuri sviluppi dell’inchiesta. Il giudice, infatti, dovrà stabilire se sussistono i presupposti per disporre il processo, tenendo conto anche della ragionevole previsione di condanna, oppure se, in assenza degli elementi necessari, emettere una sentenza di non luogo a procedere.

Sempio a Porta a Porta: “Spero di risolvere tutto in udienza preliminare”

Intanto ieri sera, mercoledì 11 novembre, Andrea Sempio ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica, dopo la richiesta di rinvio a giudizio. “Meno male che finalmente è arrivata, nulla che non ci aspettassimo. Speriamo di fare tutto il più in fretta possibile. Spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare e di non andare oltre, penso sia fattibile”, ha commentato il 38enne ai microfoni di Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa. “Comprendo che il gup sia in una posizione complicata, ma confido che sappia fare il suo lavoro nel migliore dei modi, che non si faccia influenzare da tutta la pressione che c’è”, ha poi aggiunto. Infine, riguardo ai video/selfie divulgati dai media nelle ultime settimane, il giovane ha assicurato: “Credo che spiegheremo anche quello in udienza preliminare”.

I genitori delle sorelle Cappa potrebbero costituirsi parte civile

Le novità, però, non sono finite. Secondo un’indiscrezione riportata da Fanpage.it, i genitori di Stefania e Paola Cappa, Maria Rosa Poggi ed Ermanno Cappa, potrebbero decidere di costituirsi parte civile nell’eventuale processo a carico di Sempio. Una possibile scelta che, qualora fosse confermata, si contrappone a quella dei genitori di Chiara Poggi, i quali hanno ribadito in più occasioni di non volersi costituire parte civile. Rita Preda e Giuseppe Poggi continuano a ritenere attendibile la sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. “La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un altro colpevole, ne prenderemo atto”, avevano dichiarato i due coniugi durante un’intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, lo scorso 4 ottobre.