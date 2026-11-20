chi blocca l'italia

Disagi e cortei in tutta Italia. E domani a rischio i treni

Sciopero generale e solito venerdì di passione con scuole chiuse, mezzi pubblici e sanità a singhiozzo, disagi in vari settori. Maper il leader della Cgil, Maurizio Landini, “è una bellissima giornata di speranza”... Disservizi e cortei per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra di Bilancio. Una mobilitazione che interessa i settori pubblici e privati e che ha portato in piazza manifestanti in circa cento città italiane.

Il segretario generale della Cgil ha parlato dal corteo romano, dove sono previsti tre appuntamenti in mattinata e dove si concluderà la mobilitazione. “È una giornata che unisce tutte le generazioni ed è soprattutto una giornata di piazze dove rinasce la speranza di un cambiamento. La speranza di trasformare un presente inaccettabile e ridare un futuro”, ha dichiarato Landini. E ancora: “La novità vera sono le tante generazioni che insieme mandano un messaggio molto preciso al governo e al Paese: è il momento di cambiare, bisogna rimettere al centro i bisogni delle persone e cambiare questa situazione è la condizione per avere un futuro degno di questo nome”.

Intanto, fuori dalle piazze, si fanno i conti con le conseguenze dello stop. A Roma l’Atac ha comunicato riduzioni delle corse sulle linee A e B della metropolitana e la chiusura della linea C. Possibili riduzioni o interruzioni anche per i mezzi di superficie. Una situazione che si inserisce in una giornata già segnata dai tre cortei previsti nel centro della Capitale. Tante le scuole che non hanno aperto i cancelli.

La protesta coinvolge scuola, sanità, trasporto pubblico locale, porti e taxi. All’astensione di 24 ore hanno aderito anche la Confederazione Cobas, insieme a Clap e Sial. Non partecipano invece Cisl e Uil. In piazza sono tornati anche gli studenti. La Commissione di garanzia ha escluso dallo sciopero il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Per i treni, tuttavia, resta una possibile ulteriore fonte di disagi: dalle 21 di venerdì 20 alle 20 di sabato 21 è infatti previsto un altro sciopero, proclamato da Sgb e Cub Trasporti.