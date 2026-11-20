in un colpo solo

Reati contro patrimonio, armi, droga e radicalismo islamico. Quest’anno registrato +33% di rimpatri e crollo degli sbarchi

Quarantuno stranieri rimpatriati, quasi tutti con precedenti penali per reati contro la persona. Uno di essi, ritenuto addirittura una minaccia per la sicurezza dello Stato e riaccompagnato nel suo Paese d’origine per motivi di prevenzione verso il terrorismo.

L’operazione effettuata ieri racconta una delle direttrici lungo le quali si sta muovendo la strategia del Viminale e di tutto il governo: intervenire non soltanto sull’ingresso irregolare, ma anche sulla possibilità concreta di allontanare dal territorio nazionale chi non ha titolo per restare e presenta elementi di pericolosità. Un passaggio tutt’altro che secondario, considerato che l’efficacia di una politica migratoria si misura anche sulla capacità di dare seguito ai provvedimenti di espulsione. È una linea che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha posto al centro dell’azione di governo, indicando per quest’anno l’ambizioso obiettivo di superare i 10mila rimpatri, tra quelli forzati e quelli volontari assistiti. La vicenda più significativa tra quelle emerse nell’operazione di ieri riguarda un cittadino nordafricano di 30 anni, residente nel Cremonese. Il suo profilo era già all’attenzione delle Digos di Cremona e Lodi dal luglio 2024. A determinare l’espulsione, disposta con decreto ministeriale il 12 novembre, sono stati gli elementi raccolti sul suo percorso di radicalizzazione e sui comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica e nazionale. Non soltanto l’adesione a posizioni riconducibili all’islamismo radicale, ma anche una crescente ostilità nei confronti delle forze dell’ordine e manifestazioni aggressive verso altri cittadini musulmani, che lui valutava troppo moderati. Un episodio, in particolare, aveva contribuito ad aggravare il quadro. Nel marzo scorso, a Rivolta d’Adda, durante un controllo stradale, l’uomo era stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente. Nella circostanza aveva reagito con violenza, spintonando i carabinieri e minacciandoli di morte, arrivando anche a evocare la possibilità di collocare una bomba. Ma gli elementi raccolti dagli investigatori riguardavano anche la sua vita privata. Secondo quanto emerso, avrebbe tentato di imporre alla compagna una rigida osservanza dei precetti dell’Islam radicale, compreso l’obbligo di indossare il niqab. A Lodi Vecchio, invece, avrebbe rivolto ad alcuni frequentatori di locali pubblici inviti aggressivi ad allontanarsi da luoghi da lui considerati corrotti e immorali. Un comportamento che aveva suscitato allarme anche nella comunità locale. Gli altri rimpatriati presentano un quadro altrettanto significativo sotto il profilo della sicurezza.Tra i reati contestati figurano quelli contro la persona e il patrimonio, le violazioni contro la pubblica amministrazione e gli illeciti in materia di armi e stupefacenti. Il trasferimento è avvenuto con un volo charter partito da Malpensa e transitato da Fiumicino, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il sostegno di Frontex. A bordo erano presenti operatori specializzati della Polizia di Stato, mentre l’intera procedura è stata seguita da un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.L’operazione si inserisce in un trend che, nelle cifre del Viminale, mostra un evidente aumento. Il cruscotto statistico giornaliero, con dati aggiornati al 17 novembre, registra 7.813 rimpatri complessivi dall’inizio del 2026: 6.711 forzati e 1.102 volontari assistiti. Nello stesso periodo del 2025 erano stati 5.864, mentre nel 2024 ci si era fermati a 5.043. Significa aver incrementato il risultato del 33,2% rispetto allo scorso anno e di oltre il 54% rispetto al 2024. Un elemento particolarmente rilevante è la crescita dei rimpatri volontari assistiti, passati dai 572 del 2025 agli attuali 1.102.Il confronto con i dati degli anni precedenti restituisce un quadro ancora più netto. Nell’intero 2025 i rimpatri erano stati 6.772, contro i 5.704 del 2024. Il risultato raggiunto nei primi undici mesi del 2026 ha già superato entrambi i consuntivi annuali. Sul fronte degli arrivi, inoltre, al 19 novembre risultano 28.510 migranti sbarcati, meno della metà dei 63.086 registrati nello stesso periodo del 2025. Questi numeri restituiscono la dimensione del cambiamento in corso. Ed è proprio su questo terreno che Piantedosi ha più volte indicato la necessità di rafforzare la capacità operativa italiana, anche attraverso una maggiore cooperazione europea e con i Paesi d’origine.

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