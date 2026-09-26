Ryanair, il volo atterra con l’1% di carburante. Pericolo sventato

LA COMPAGNIA AEREA

Un aereo di linea con 171 persone a bordo è atterrato con circa l’1% di carburante rimanente dopo che le condizioni meteorologiche avverse e una serie di deviazioni obbligate gli avevano lasciato solo pochi minuti di margine per scendere a terra. La storia - raccontata dalla Bbc - è accaduta il 3 ottobre dello scorso anno al Boeing 737 di Ryanair che avrebbe dovuto volare da Pisa a Prestwick, vicino a Glasgow, prima di essere dirottato verso Edimburgo salvo poi atterrare a Manchester a causa della tempesta Amy.

Lo scorso 10 luglio la compagnia aerea irlandese era finita al centro delle cronache per via di un incidente avvenuto a bordo di un volo decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. In quel caso la rottura di un finestrino ha risucchiato un passeggero, salvato solo grazie all’aiuto dei passeggeri.