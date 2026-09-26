Genova, la trappola anarchica. Avvicina un agente della Digos e poi lo colpisce alla testa: arrestato

VIOLENZA ROSSA

Un 39enne italiano appartenente al movimento anarchico è stato arrestato a Genova per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è ritenuto responsabile di lesioni a un funzionario della Digos.

Tutto è cominciato in Via dei Fanti, dove un gruppo di circa 30 estremisti rossi - che si trovavano nel loro circolo del centro storico - ha dato vita a un corteo opposto a una indetta manifestazione per la sicurezza e contro il degrado. A dividere le due parti sono stati schierati i reparti mobili delle Forze dell’Ordine, contro le quali gli anarchici sono entrati a contatto.

Secondo quanto ricostruito dalla questura di Genova, in un ulteriore tentativo di mediazione con gli anarchici, un funzionario della Digos è stato avvicinato e poi improvvisamente colpito dal 39enne che gli ha procurato un trauma cranico. L’uomo è stato trasferito al carcere di Marassi, mentre sono in corso ulteriori indagini per identificare gli autori di altre condotte violente che hanno provocato lesioni a due agenti che hanno riportato prognosi rispettivamente di 11 e 40 giorni.